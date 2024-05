Rozpočty měst krvácejí, plánované domovy pro seniory budou stát mnohem víc

Ještě před rokem politici v Ústí nad Orlicí odhadovali, že modernizace domova pro seniory bude stát 90 milionů. Letos v únoru už měla přístavba s 50 lůžky vyjít na 160 milionů a v pondělí zastupitelé schválili projekt s cenou 222 milionů.

„Počítáme s úvěrem, bude o maličko vyšší, než jsme předpokládali. Je možné, že dojde k nějakému omezení investičních akcí, ale nemělo by to být nic dramatického,“ řekl místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík. Dodal, že cena se zvedla mimo jiné kvůli požadavkům hasičů na bezpečnost, v původní částce navíc nebyly zahrnuty náklady na vybavení. Každopádně další dvě zásadní investice Ústí tohoto volebního období, stavba tenisové haly a parkovacího domu, budou v součtu levnější.

V podobné situaci je Česká Třebová, která chce postavit nový pavilon domova pro seniory s pětašedesáti lůžky za 200 až 220 milionů korun na místě někdejší tovární haly. I pro Třebovou to bude znamenat, že v dalších letech bude muset šetřit a nebude mít na jiné, z pohledu voličů možná atraktivnější, investice.

Možná by to města tak nebolelo, kdyby na výstavbu domovů pro seniory bylo možné obdržet velkou podporu od státu či Unie. Tak to však není. Česká Třebová či Ústí nad Orlicí mohou získat z Národního plánu obnovy maximálně 80 milionů korun s dodatkem, že když dotaci neobdrží, příští rok nemají šanci, protože dotační podmínky budou preferovat menší zařízení.

Rychle, ať můžeme stavět

Proto teď v obou městech spěchají. Zastupitelé Ústí o projektu rozhodli v pondělí, Česká Třebová je podle starosty Zdeňka Řeháka trochu pomalejší.

Paradoxem je, že investice, jako je ta v Ústí nad Orlicí, nijak nepomůže s nedostatkem míst v domovech pro seniory. Ty v Pardubickém kraji mají podle údajů z krajské koncepce kapacitu kolem dvou tisíc míst a evidují přes tisíc odmítnutých žádostí o umístění ročně.

Kolik zaplatí Ústí nad Orlicí za novou přístavbu 222 milionů korun bude stát přístavba domova seniorů v Ústí nad Orlicí. 80 milionů korun je maximální dotace, kterou město na stavbu může získat.

Města totiž nemohou rozšiřovat kapacity, protože nejdříve musejí nahradit pokoje, ve kterých už nelze staré lidi nechat. Jako třeba ve sto let starém pavilonu A v Ústí nad Orlicí, kde jsou standardem čtyřlůžkové pokoje bez sociálek.

„Rozvody vody jsou v dezolátním stavu a neustále řešíme nějaké havárie potrubí,“ uvedla před časem ředitelka domova důchodců Miluše Kopecká. Nebo jako v budově B v České Třebové. „Stav budovy B za řekou je žalostný,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

I Litomyšl, která plánuje novostavbu za 300 milionů, chce především přestěhovat staré lidi ze Zámecké ulice do moderních a důstojnějších prostor.

Pardubický kraj má představu, jak situaci zlepšit, kde vytvořit nová místa v domovech pro seniory, ale nemá k tomu to hlavní – peníze. „Počítáme s rozvojem kapacit zhruba o 300 lůžek v rámci Pardubického kraje. Vzniknout by měla v Pardubicích, Žamberku, v Litomyšli, teď se staví komunitní domov ve Vendolí,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči (Koalice pro Pardubický kraj).

Ten spoléhá na to, že stát vznik nových zařízení podpoří více než dosud. „Bez dotací nebudou mít obce a města sílu, aby mohly tak nákladnou investici vynaložit,“ uvedl Šotola. Dodal, že jen výstavba dalších a pravděpodobně menších zařízení pro seniory nemůže stačit. Současně je třeba podle něj vytvářet podmínky pro to, aby starší lidé mohli zůstávat doma, ve svém přirozeném prostředí.