Bitva o budoucnost Dolní Moravy, ochránci přírody vzdorují rozbujelému resortu

Investoři to mají nově v Dolní Moravě složitější. Musí totiž úřadům dokázat, že všechny nové investice neublíží přírodě a neohrozí chráněného chřástala polního.

Například společnost Rezidence pod Slamníkem nyní žádá, aby v Dolní Moravě na místě horské louky mohla postavit 51 apartmánů. Dříve by stačilo napsat, že samotná stavba nic zásadního nezmění. Ministerstvo životního prostředí nyní však už požaduje, aby investor při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dokázal, že i ve spojení s dalšími stavbami v Dolní Moravě to území neublíží. A to už je složitější.

Soupis staveb, které budují či chtějí budovat investoři, je totiž delší než seznam na týdenní nákup. Kabinová lanovka, nová sjezdovka, druhé jezero s půjčovnou paddleboardů, parkoviště u jezera, apartmány pod hotelem Vista, apartmánový hotel Nad Slonem, parkoviště nad Slonem, wellness, apartmány pod objektem Prometheus, apartmány pod Slamníkem, bytové domy, sklad na zasněžování.

Odborníci, kteří vliv Rezidence pod Slamníkem spolu s dalšími stavbami na krajinu pro investora posuzovali, volí opatrné formulace. Tak například napsali, že provedené hodnocení „neprokázalo neúnosné snížení hodnot krajinného rázu.“ Autor posudku vlivu záměru na krajinný ráz Petr Švehlík uvádí, že stavba ovlivní především dílčí scenérie.

„Realizace záměru bude představovat změnu krajinného rázu, a to zejména v kontextu kumulativních vlivů s jinými záměry v území horského resortu Dolní Morava, nikoliv však prostorové snížení či setření cenných hodnot stávající krajiny,“ uvedl.

Ochránci přírody chtějí stavbě v procesu EIA zabránit a takovéto závěry odmítají. „Oni k tomu přistupují tak, že to prostředí je už zničené, vazby poškozené a že dílčí stavby to už nemohou zhoršit. Takto k tomu přistupují posuzovatelé už deset let. Mělo by se to konečně zastavit,“ řekl předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk Slavomír Bušina. Konečný verdikt o rezidenci vynese krajský úřad, případně ministerstvo životního prostředí.

Úřady záměry povolovaly salámovou metodou

Až do roku 2021 se v Dolní Moravě stavělo salámovou metodou. Úřady posuzovaly vždy jen jeden záměr, shodly se, že ten sám o sobě nic už zhoršit příliš nemůže.

Před dvěma roky ale na popud ochránců přírody ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že pardubický krajský úřad postupoval chybně, když podobným způsobem v procesu EIA požehnal stavbě apartmánového hotelu s 324 lůžky Nad Slonem. A požadoval, aby úřady posoudily, jaký je dopad stavby ve spojení s dalšími záměry. Ani po bezmála dvou letech tato akce neprošla procesem EIA.

Už letos měla vzniknout podle plánu společnosti Sněžník kabinová lanovka, která by z lokality U Slona vedla až k chatě Slaměnka. Krajský úřad však opět na základě podnětu ochránců přírody projekt loni vrátil investorovi k přepracování.

Ochránci přírody ale spíše prohrávají. Úřady v tichosti povolily visutou lávku, apartmány pod hotelem či dvě vodní nádrže na zasněžování. Krajský úřad také loni svolil s budováním sjezdovky F a odmítl odvolání ochránců přírody. To má nyní dohru. Ochránci přírody totiž krajský úřad zažalovali a tvrdí, že úředníci ve snaze vyjít vstříc investorovi tím porušili zákon.

Společnost Sněžník, která je hlavním investorem v Dolní Moravě, upozorňuje, že stavby se koncentrují jen do jednoho místa a okolní příroda zůstává prakticky nedotčená. A pokud splní podmínky úřadů, soudí, že mají dostat šanci vybudovat pro turisty chybějící zázemí.

„Máme tzv. overbooking. To znamená, že poptávka je vyšší, než je naše nabídka. Víme, že kdybychom měli dva hotely, tak obsadíme oba,“ uvedl ředitel obchodu a marketingu resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

Zástupci obce Dolní Morava dlouhodobě mluví o tom, že enormní turistický ruch znepříjemnil lidem život ve vesnici. Reálně obec ale stavební boom změnami územního plánu zatím vždy podpořila. S vysvětlením, že musí největšímu zaměstnavateli dát šanci, aby byl resort životaschopný.

„Nic jiného nám nezbývá. Už je to tak rozestavěné, že to je jedno, teď už to nikdo nezastaví. Pořád se to jakoby vylepšuje, ale nebudeme si nic nalhávat,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.