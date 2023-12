Kabinová lanovka k úpatí Sněžníku se úřadu nelíbí, chce usměrnit návštěvníky

Zatímco od roku 2010 společnost Sněžník brněnského podnikatele Jiřího Rulíška neměla s prosazením svých záměrů v Dolní Moravě žádné větší problémy, teď se schvalovací automat na úřadech zasekl. Paradoxně ve chvíli, kdy se při pohledu na trosky lesů a jeřáby nad vesnicí zdá, že už zde ani není co chránit.

„Teď už je pozdě, hodinu po dvanácté. Pokud ale nová lanovka nebude, my budeme poslední, komu to bude vadit,“ řekl starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Loni v létě krajský úřad při posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vrátil projekt lanovky investorovi k přepracování. Ale ani předělaná dokumentace úředníky neuspokojila a nyní žádají vypracování studie, „kde budou navržena zmírňující či kompenzační opatření pro usměrnění návštěvníků, kteří využijí kabinovou lanovou dráhu a budou pokračovat dál směrem k vrcholu Králického Sněžníku“. Zároveň úřad chce předložit varianty pro umístění depa kabinové dráhy.

„Je to administrativní proces, není potřeba toto rozhodnutí komentovat. Náš záměr dál trvá,“ uvedl Martin Palán, ředitel pro obchod a rozvoj společnosti Sněžníku.

Čtyřsedačku nahradí kabinovka

Resort Dolní Morava Co se postavilo v minulosti:

Boom nastartovala dotace z Unie společnosti Sněžník, která tu od roku 2010 vybudovala lanovku se sjezdovkami, hotel i vyhlídkovou věž Stezka v oblacích a bobovou dráhu U Slona. Nejnovější stavby:

V roce 2021 tu vznikla sjezdová trať E, tříkilometrová bobová dráha, vodní nádrž I, loni pak Visutý most Sky bridge 721, vodní nádrž II, parkoviště U Jezera s 211 místy a letos sjezdovka Vyhlídková a plynofikace. Rozestavěno:

Apartmánové domy s 324 lůžky Apartmány pod hotelem se 132 byty Wellness SPA Co se chystá:

Apartmány nad Slonem – celkem šest domů s bazénem a 191 lůžky Rekreační objekt s 96 lůžky Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka

Dosavadní čtyřsedačkovou lanovku v lokalitě U Slona v Dolní Moravě hodlá společnost Sněžník nahradit kabinovou lanovkou. Měla by mít o něco větší kapacitu a hlavně by přepravila zájemce dál než dosud – až k chatě Slaměnka v nadmořské výšce 1 115 metrů nad mořem.

Propojila by se tam s lanovkou Sněžník. Kabinová lanovka by nabídla 76 desetimístných kabinek, které by dva kilometry s převýšením 447 metrů zdolávaly rychlostí šest metrů za sekundu. Trasa dráhy by měla být lomená. Kromě horní a dolní stanice zde má vzniknout mezistanice pro výstup i nástup.

V minulosti krajský úřad s povolováním investic v Dolní Moravě neváhal. V roce 2021 však ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí pardubických úředníků, podle nichž chystaná stavba apartmánového hotelu s 324 lůžky v lokalitě Nad Slonem už nic poničit nemůže, protože území už zničené je. Od té doby investoři musí své investice lépe zdůvodňovat, dokládat, a stejně jim to – jako v případě lanovky – nemusí stačit.

Na druhou stranu resort letos dokončil sjezdovku s názvem Vyhlídková pro méně zdatné lyžaře. Při jejím schvalování pardubický krajský úřad odmítl řešit výhrady ochránců přírody. Soud jim dal letos v létě za pravdu, ale bylo už pozdě. Stromy už padly. A tak v nedávné tiskové zprávě resortu mohlo být uvedeno, že jde o sjezdovku „s velkorysou šíří nejméně 25 metrů po celé své délce“. Zájemci si ji mohli projet už v sobotu.

V květnu 2022 se na Dolní Moravě otevřela nejdelší visutá lávka světa: