Pára do Dolní Lipky přilákala tisíce lidí, dorazila i Ušatá

„Na všechny sobotní spoje se v předprodeji prodalo 1400 lístků. Zatím nemáme spočítáno, kolik dalších lidí si koupilo papírovou jízdenku ve vlaku, ale každopádně jde o největší akci, kterou jsme jako kraj za posledních sedm let, kdy provozujeme jízdy parních vlaků, pořádali,“ řekl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták k oslavám, na kterých se podílelo Muzeum starých strojů a technologií ze Žamberku, České dráhy a Národní technické muzeum.

Veřejnost přilákal zejména velký počet parních lokomotiv. Do centra dění z Pardubic přes Hradec Králové a Letohrad dorazila lokomotiva Němka, z České Třebové pro změnu Skaličák. Vrcholem pak byla lokomotiva Rosnička řady 464.2, která patřila mezi naše nejmoderněji řešené parní lokomotivy. Se stovkami lidí dorazila ve zvláštním vlaku z Olomouce.

Vizuální premiéru si v Dolní Lipce odbyla také raritní čerstvě renovovaná parní lokomotiva 464.102 zvaná Ušatá z roku 1940, která v posledních letech procházela rozsáhlou opravou.

„S rodinou jsme si to náramně užili. Děti jsou nadšený. Trochu jsme se báli špatného počasí, ale vyšlo na jedničku,“ chválil si akci Jan Kounický s rodinou.

Fanoušci železnice měli také unikátní příležitost seznámit se s plánovaným projektem železničního muzea, které by zde do několika let mohlo v rámci česko-polské spolupráce vzniknout.

„Z mého pohledu se jedná o akci, která je svého druhu jedinečná v České republice, přestože se konají nejrůznější dny železnice, které se opakují každý rok, tak v takovémto rozsahu tolik zatopených funkčních pojízdných parních lokomotiv se na nich obvykle nevyskytuje. Předpokládám, že i v dalších letech bychom v Dolní Lipce mohli podobné akce pořádat bez ohledu na výročí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.