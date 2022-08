Sladkovského ulice se na tři měsíce uzavře, nové dlaždice nahradí beton

Experiment s dlažbou na frekventovaných ulicích v samém středu krajského města nevyšel. Problém s praskající dlažbou, na který celá řada odborníků upozorňovala dávno před rekonstrukcí třídy Míru a přilehlé Sladkovského ulice, už dosáhl takových rozměrů, že radní sáhli k definitivnímu řešení. Dlaždice půjdou pryč a nahradí je beton.

Změna se zatím týká jen Sladkovského ulice. Politici doufají, že samotnou třídu Míru se jim povede opravit tak, aby tam dlažba mohla zatím zůstat. „Jízdní pruh bude betonový, chodníky zůstanou ve stávající dlažbě,“ uvedl k opravě ulice náměstek primátora Petr Kvaš.

Nyní je vrchní kryt vozovky v severní části Sladkovského ulice, stejně jako na celé třídě Míru, tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do štěrkového lože.

„Pod silným dopravním zatížením vozy MHD, zásobování i osobními automobily se dlaždice uvolňují, lámou a musejí být opakovaně vyměňovány,“ doplnil náměstek odpovědný za dopravu v Pardubicích. „Vyňatá dlažba bude uschována jako zásoba pro opravy jiných částí třídy Míru,“ dodal Petr Kvaš z ODS.

Po dobu rekonstrukce bude opravovaná část Sladkovského ulice uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu, což nebude příjemné. Ulice je poměrně využívaná, a i proto původně chtěli radní opravu dostat do letních měsíců, kdy ve městě jezdí méně aut. To se však nakonec nepovedlo a stavět se začne až v září. „Rekonstrukce vozovky v této části bude stát zhruba 6,5 milionu korun a hotová má být do konce listopadu,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

Dobré je, že alespoň chodníky zůstanou beze změn, a budou tedy průchozí. Využívat ale nebude možné parkovací místa podél nich, přestože i jejich povrchy zůstanou zachovány v současné podobě,“ doplnila Hradní s tím, že z vozovky budou vyjmuty žulové desky a nahradí je beton. „Kromě dlouhé životnosti zaručuje například i nižší náklady na údržbu a nižší hlučnost při průjezdu vozidel,“ dodala.

Nebezpečí hlavně pro cyklisty

Město ulici musí předělat i proto, že začala být nepoužitelná hlavně pro cyklisty. Ti totiž mohli po kontaktu s vystouplou dlaždicí i havarovat. „Je to tam extrémně nebezpečné zejména pro cyklisty,“ upozorňoval opakovaně na zasedání zastupitelstva Petr Klimpl z ODS.

V blízké budoucnosti čekají opravy vozovky také přímo třídu Míru v úseku od Sladkovského ulice po ulici 17. listopadu, kde doprava působí na žulové dlažbě obdobné problémy.

„Tam žulová velkoformátová dlažba zůstane, ale vozovka bude předlážděna jinou technologií, kdy budou dlaždice uloženy do maltového lože,“ doplnil náměstek Kvaš. Tato část oprav třídy Míru nyní čeká na vydání stavebního povolení.

Oba úseky čekající na opravy byly součástí projektu rekonstrukce třídy Míru v letech 2013 a 2014, kterou Pardubice financovaly z velké části z dotací Evropské unie. Autorem architektonického návrhu je architekt Jaromír Walter, firmou, která rekonstrukci zrealizovala, byla liberecká společnost Syner. Nově zrekonstruovanou komunikaci provázely od počátku problémy týkající se především kvality povrchu položených žulových dlažeb, a to zejména v jízdních pruzích. Část závad byla odstraněna v záruční době, ta ale již skončila.

Firma Syner nedávno Pardubicím odmítla dodat náhradní dlažbu pro opravu třídy Míru, a to hlavně kvůli tomu, že se s radnicí už roky soudí o konečnou cenu díla. Magistrát jí totiž zaplatil o zhruba 11 milionů korun méně, než bylo původně ve smlouvě.

Primátor Pardubic Martin Charvát rozhodnutí vysvětloval tím, že některé práce liberecká společnost nakonec dělat nemusela, a tak je magistrát neproplatil. „Soud už běží více než šest let, a bohužel konec není stále v dohledu,“ uvedl před časem primátor města Charvát z hnutí ANO.