Muž nutil předškoláka, aby mu sahal na penis, dostal podmínku

Dítě muži nakonec uteklo do školky samo. O celé situaci řeklo doma až večer po návratu ze školky, odkud je opět odvedl obžalovaný.

Chlapec byl vnukem bratrance obžalovaného, který u příbuzného několikrát pobýval kvůli tíživé životní situaci. „Kluka jsem jim vodil do školky každé ráno a vždycky jen tudy, kde byli lidi, dával jsem si totiž pozor,“ uvedl obžalovaný.

Na otázku proč odpověděl, že v minulosti už byl za stejný čin u soudu již dvakrát. Poprvé dokázal svou nevinu, ve druhém případě se proti rozsudku odvolal.

„Vždycky to na mě hodila bratrancova rodina, u které jsem bydlel. Jsou to dobří manipulátoři, přesvědčili by i prezidenta,“ řekl soudu obžalovaný.

„Já se k nim pořád vracel, i když jsem věděl, co jsou zač. Jsem tak blbý, že dávám každému pořád dokola šanci,“ dodal.

U soudu však vyšlo najevo, že odsouzený je gay a několikrát se snažil navázat kontakt s mladšími chlapci. V mobilu se našly i jeho nahé fotky, které jim posílal. Obratem dostával i fotky od nich.

Obtěžované dítě u výslechu potvrdilo, jak k činu skutečně došlo a předvedlo jej na figuríně.

„Vedl mě přes park, kde mi ukazoval přirození, říkal, že si mám sáhnout,“ řekl chlapec. Má několik dalších sourozenců, které podle jejich výpovědi odsouzený taktéž obtěžoval, nutil je chodit s ním na nákupy a cestou se na ně zezadu tisknul. Starší z nich pak přesvědčoval, ať nehledají dívky, ale chlapce.

Podle soudní znalkyně šestiletý chlapec sice o situaci nechtěl příliš mluvit, ale traumatem netrpí.

„Je lehce ovlivnitelný, pokud obžalovaný tvrdí, že si to na něj rodina vymyslela, mohlo dítě podlehnout tomu, že situaci doma neustále někdo rozebíral a možná jej natlačil do určitých odpovědí,“ řekla soudu. Velkou roli podle ní mohla sehrát také fantazie.

Soudkyně Anna Sobotková přesto muže odsoudila na dva roky vězení se čtyřletým podmíněným odkladem. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání, rozsudek je nepravomocný.