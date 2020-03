Discgolf rozdělil Chrudim. Veřejnost ho v parku nechce, radní tedy couvli

Po Hrochově Týnci, Cholticích, Svitavách či Seči mělo další discgolfové hřiště v Pardubickém kraji vzniknout v chrudimském Městském parku. Návrh ale popudil část veřejnosti a politiků, kteří si nepřejí, aby se v parku u Pardubické ulice objevily discgolfové ocelové koše, které fungují jako jamky v golfu. Radní se rozhodli hledat jiné místo.

„Do parku to nepatří, není to vhodné,“ uvedl například místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Hřiště chystá už déle než dva a půl roku učitelka Tereza Sommersová, která kvůli tomu i založila spolek Discgolf Chrudim. Sehnala na jeho stavbu dvě stě tisíc korun, ale zjistila, že najít pro jeho vybudování v Chrudimi vhodné místo je větší problém, než čekala.

„Je mi líto, jak silné negativní reakce to vyvolalo. V Chrudimi děti není kam vzít na nějakou aktivitu, která je zdarma a volně přístupná a smysluplná,“ uvedla.

Již dříve padl plán na hřiště na Podhůře

Na hřišti se většinou musejí hráči potýkat s přírodními překážkami, jako jsou stromy, keře či vodní plocha, jamku tvoří ocelový koš. Plocha by měla být dobře přístupná, aby se tam nejen děti snadno dostaly. I proto padl původní plán, že hřiště bude na Podhůře nedaleko populární rozhledny Bára. Vede tam jen poměrně frekventovaná silnice, rodiče by tam děti na kolech sotva pustili.

Ideálním místem by podle Terezy Sommersové byl chrudimský park Střelnice. Tam se ovšem ukázalo, že to půjde jen obtížně. Nelíbilo se to odboru životního prostředí krajského úřadu. „Park Střelnice se nachází na území přírodní památky Ptačí ostrovy. Důvodem ochrany tohoto území jsou vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště mimořádné havraní kolonie,“ uvedl Aleš Prokopec z Městského úřadu v Chrudimi v rámci bohaté a vzrušené facebookové debaty na toto téma, kterou vyvolal návrh zřídit koše v Městském parku.

Městský park založený v roce 1875 prošel v roce 2007 velkou rekonstrukcí a ocelové koše se podle kritiků do něj jednoduše nehodí. „Vyslyšeli jsme názory odpůrců. Převládají obavy z hluku, z obtěžování těch, co si tam lehnou na deku a odpočívají, možná obavy z úderu diskem,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO), který minulý týden na tiskové konferenci líčil, jak se na veřejném projednání v parku chtěl nechat zasáhnout létajícím talířem do zad. „Ať vidím, jak je to velký náraz. Nikdo se netrefil, tak to nemohu posoudit,“ řekl.

Město hodlá podle něj hledat jinou, vhodnější lokalitu.

Tereza Sommersová se nyní chce vrátit k původní myšlence zřídit hřiště v parku Střelnice. Navrhuje, že klid havranům by spolek Discgolf Chrudim zajistil odstraněním košů po dobu jejich hnízdění. Dalším argumentem mají být výsledky její ankety mezi starosty 40 obcí, v nichž discgolfové hřiště funguje.

„Žádné zranění, žádný negativní vliv na životní prostředí. A pokud jde o provoz, tak bylo pár stížností na odpadky, ale v minimálním počtu případů. Naopak to přivedlo lidi do parku a spíše ještě pomáhají s úklidem, aby tam měli čisto,“ uvedla. Svého plánu se vzdát nechce. „Chtěla jsem hřiště vytvořit na památku svého synovce, který před časem zemřel. Byl to úžasný discgolfista, naučil nás to, nebýt toho, tak jsem se na to už tisíckrát vykašlala,“ říká.