Digitalizace má mouchy i masařky, slyšel Bartoš výtky na stavebním odboru

V malé kanceláři stavebního odboru přeloučského městského úřadu moc místa není. Tak akorát pro dva úředníky. Chaos však přichází, když zaměstnankyně stavebního úřadu ukazuje, jak jí digitalizace stavebního řízení znesnadňuje práci.

„Má to ještě spoustu much, mušek i masařek,“ říká Petra Chroustová ze stavebního odboru a zapíná počítač, aby ministrovi Ivanu Bartošovi ukázala, co jí nejvíc vadí.

Předkládá mu Rozhodnutí, které vydala. Vadí jí, že jako zaměstnankyně stavebního odboru nemůže dokument editovat.

„Dokument je roztažený, velký, nevzhledný. Když nám například na nevhodném místě přeskočí na druhou stránku paragraf, nemohu si ho upravit. Zkrátka kvalita výstupu je ošklivá,“ ukazuje Chroustová Bartošovi dokument. Podobně nepřirozeně odskakuje například popisné číslo a nejde s tím nic dělat.

Textový editor bude Bartoš řešit, neboť výtku neslyšel poprvé. Nejvíce ho ale zajímají automatizované šablony, po nichž pracovníci stavebních odborů nyní nejvíce volají.

„Včera je kolega zkoušel, přebíral si pozemky a šablona je hodí pod sebe. Když je jich pak hodně, zabere to několik stránek,“ říká Chroustová.

Připouští, že vše je také otázkou zvyku. Na stavebním odboru byli zvyklí zapsat název stavby a účastníky, ve wordovém dokumentu si pak vše upravili, aby byl dokument reprezentativní. Když v něm byla chyba, mohl ji vedoucí odboru při schvalování opravit.

Nyní malý renonc nemůže sám korigovat, pošle tedy dokument zpět, aby případnou hrubku opravili podřízení a pak mu celý dokument musí znovu poslat. Celé kolečko ještě nekončí, neboť dokument musí vedoucí odboru podepsat, a tak ping pong přeposílání pokračuje. „Je to zdlouhavé,“ říká Chroustová.

Stále je tu možnost, že by si její nadřízený celý dokument vytiskl a případné korekce vyznačil písemně. „Já nechci, aby se to tisklo. Chci, aby byla možnost oprav,“ říká Bartoš a pracovnice ministerstva zaznamenává nešvary, které je ještě potřeba doladit.

Nejsme tak rychlí, jak bychom chtěli být

Bartoše zajímají také počty uzavřených digitálních dokumentů. Přeloučtí úředníci jich zatím moc nevydali. „Máme jich v řádu jednotek, nějaké kolaudace, rozhodnutí, dělení a zcelování pozemků také,“ řekl vedoucí stavebního odboru Jiří Dobruský.

Bartošovo ministerstvo eviduje deset tisíc úkonů podaných přes portál.

„Sleduju zlepšení, ale asi nejsme tak rychlí, jak bychom chtěli být,“ říká Bartoš. Zpětnou vazbu získává také na call centrum, které ministerstvo zřídilo. „Zřejmě tam sedí brigádníci. Hůř se s nimi komunikuje, nejsou v obraze,“ popisuje Chroustová.

„Každý týden se snažíme dosáhnout zvýšení komfortu práce s novým systémem. V Přelouči jsem v praxi viděl, jaké dokumenty používají. Otázky směrem k editoru výstupních dokumentů jsou poměrně časté. Mojí ambicí je do konce srpna mít splněné požadavky, které jsme nabrali od Svazu tajemníků, tak i věci ze strany platformy pro stavební zákon,“ uzavřel Bartoš.