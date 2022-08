Pardubičtí politici opět zkusí udat část kasáren Hůrka

Pardubická komunální politika má několik evergreenů. Tedy problémů, které přežily už několik volebních období a vládnoucích garnitur.

Mezi ty nejvíce „uleželé“ patří bývalá kasárna československé armády na Hůrkách. Areál ve vlastnictví města je využíván jen částečně. Je tam ubytovna pro cizince a také fotbalové hřiště pro malou kopanou. Radní by byli rádi, aby na hektarech plevelem zarůstajících ploch časem vyrostly byty.

„Rozhodovat o prodeji části areálu se ale bude až po volbách,“ řekl ČTK náměstek primátora Petr Kvaš zvolený za ODS s tím, že výstavbu umožňuje i územní plán. „Je to jeden z brownfieldů města, který je územním plánem vyčleněn pro výstavbu bytů. Tentokrát by se neprodávalo celé území, ale jen jeho část. Nabídla by se developerovi, aby tam mohl postavit co nejvíce bytů. Čím bude větší dostupnost bydlení, tím budou i lepší ceny,“ uvedl Kvaš.

Vedení města už také schválilo, aby byl zpracován soudní odhad ceny pozemků. O koncepci přípravy prodeje části pozemků na Hůrkách budou jednat zastupitelé na svém zasedání v září, posledním před komunálními volbami, které začínají 23. září.

Podle Kvaše by mělo Ředitelství silnic a dálnic před vjezdem do areálu na křižovatce se silnicí do obce Spojil vybudovat kruhový objezd. Levá část území od vstupu by byla určena pro byty, pozemky vpravo pro budoucí potřeby města.

Opoziční Piráti loni navrhovali, aby se bývalá kasárna raději využila pro lehký průmysl a pro bytovou výstavbu se hledaly plochy spíše ve městě. Na Hůrka by se podle nich mohl z centra přestěhovat například podnik Kávoviny nebo pekárna. Podle nich by tam mohlo být i centrum zpracování odpadu. Prázdné pozemky ve městě by byly dle Pirátů pro stavbu bytů vhodnější.

„Stavět v bývalých kasárnách byty bez občanské vybavenosti a rozšíření linek MHD považujeme za nevhodné řešení,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.

Vedení města pak oponovalo, že pokud se z Hůrek stane oblast pro bydlení, potřebné služby a podmínky město zajistí. V posledních letech také fungovala pracovní skupina, které měla pro bývalý vojenský areál najít smysluplné využití.

„Mělo by se dojít k tomu, jestli je prodat, nebo jestli tam bude město samo něco stavět, jestli budovy zbourat, či je nechat stát, a území řešit s nimi. Určí se konkrétní osoby, které to budou projektově řešit,“ řekl před dvěma roky k ustavení skupiny náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Politici investory odmítali

Paradoxní je, že politici došli k tomu, že by tam měly být hlavně byty. Protože ty už tam dávno mohly stát. Zastupitelé totiž v minulosti už odmítli několik investorů, kteří tam chtěli stavět.

Před hospodářskou krizí v roce 2007 o pozemky usilovala společnost Eube, která tam chtěla stavět menší sídliště. Po opětovném ekonomickém růstu si pozemek za 15 milionů korun chtěla koupit společnost Pernštejn City. Přímý prodej ale zastupitelé dvakrát neschválili.

„Konzultovali jsme naše záměry i se zástupci bank a úvěrových společností. Nechali jsme si také zpracovat anketu mezi studenty univerzity. Ze všeho nám vyšlo, že v Pardubicích chybí menší nové byty za rozumné peníze, které není problém ufinancovat,“ řekl k projektu jednatel společnosti Pernštejn City Evžen Musil.

Jeho firma si nechala zpracovat studie i projekt. V plánech měla čtyřpodlažní domy s byty o velikostech 2+kk až 4+kk. Metr čtvereční neměl stát více než 20 tisíc korun včetně parkovacího místa.

V minulosti se o zástavbu Hůrek také zajímal Dušan Kačmarik z firmy Altis CZ, obecný zájem deklarovala i skupina dalších investorů, v níž figurovala společnost RD Rýmařov. Do radniční soutěže se však nikdo z nich nepřihlásil.

Areál Hůrka u sídliště Dubina město vlastní od roku 1999. Menší část už prodalo podnikatelům, v bývalých kasárenských objektech je například ubytovna, ale i sídla a provozovny menších firem.