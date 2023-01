Hala nebude na závodišti, Dědek ji chce poblíž budoucího obchvatu

Loni v květnu uspořádal vrchlabský miliardář na pardubickém dostihovém závodišti monstrózní tiskovou konferenci. Na ní oznámil, že chce kousek od tratě slavné Velké pardubické postavit multifunkční arénu pro 15 tisíc lidí. Vedle ní měl stát i hotel nebo parkovací dům.

Prohlášení vyvolalo poprask především mezi vyznavači dostihů. Kritika se valila ze všech stran. Koňákům vadilo, že moderní stavba naruší atmosféru dostihového areálu.

„Tato megalomanská stavba nenávratně poškodí pardubický dostihový sport, závodiště a ohrozí budoucnost dostihů v Pardubicích,“ uvedl třeba Richard Benýšek, minoritní akcionář Dostihového spolku. Podobný názor pustil do světa i slavný žokej Josef Váňa a mnoho dalších lidí od koní.

Během léta se pak mohlo zdát, že majitel Dynama pomalu svůj plán opouští. Bylo před komunálními volbami a bylo jasné, že politici před nimi nic zásadního schvalovat nebudou.

„Projekt jsme prozatím pozastavili. Počkáme na podzimní volby a na nové zastupitelstvo, jestli bude dál pokračovat v projektu. Uvidíme, jestli i my budeme mít chuť v tom pokračovat. Definitivně se rozhodneme na podzim,“ uvedl v srpnu pro E15 Dědek s tím, že kromě politiky bude záležet také na vývoji geopolitické situace a z ní vyplývajících dopadů na stavební trh.

Od té doby se k možnosti stavět náhradu za městskou enteria arenu nevyjádřil. Ovšem podle hned několika na sobě nezávislých zdrojů projekt ani zdaleka nespí. Naopak. Přípravy mají být v plném proudu a už je vybraná i lokalita.

Stavět by se mělo nedaleko pardubického sídliště Cihelna, byť Dědek zpočátku kategoricky odmítal, že by stavěl jinde než na závodišti.

„Slyšel jsem to už z mnoha stran. Aréna na Cihelně by dávala daleko větší logiku než na závodišti. A to hlavně z dopravního hlediska. Nesmíme totiž zapomenout, že právě kolem Cihelny povede severovýchodní obchvat města, který se právě začíná stavět. Lidé by se z hokeje dostali rychle pryč z města směrem na D11 nebo D 35,“ uvedl radní František Brendl.

Na možnost nové arény na Cihelně se MF DNES zeptala i přímo Petra Dědka. Ten však aktuální situaci nechtěl detailně komentovat.

„V tuto chvíli k tomu nemám co říct. Je toho hodně, sezona graduje, pořádáme výstavu, další oslavy sto let od založení klubu a další věci. Dejte tomu čas,“ uvedl Petr Dědek.

Nicméně v rozhovoru pro server Sport.cz nedávno uvedl, že plán rozhodně neopustil. „Nic jsme nevzdali, beru to jako dárek pro Dynamo ke stoletému výročí. Pracujeme dál, ale ta věc nyní neměla prioritu. Více informací uvolníme někdy v březnu,“ uvedl Dědek.

Cihelna dává větší smysl

Na magistrátu berou změnu lokality pro halu jako hotovou věc a vlastně jen čekají na oficiální vyjádření jednoho z nejbohatších Čechů.

„Ano, o těchto plánech mám nějaké informace, ale nemohu je brát jako hotovou věc, pokud je neuslyším od samotného Petra Dědka,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal, který patřil mezi politiky, kterým by hala nevadila ani na závodišti.

„Mně se ten plán docela líbil. Byly tam silné synergie, závodišti by to z mého pohledu pomohlo. Nicméně od začátku tam ze strany investora nebyla úplně nejšťastnější komunikace a na tom to zřejmě ztroskotalo,“ uvedl Nadrchal.

Petr Dědek nepatří rozhodně mezi ty, kteří by své plány rychle vzdávali a opouštěli. Přesun projektu na Cihelnu tak stále možný je. S pozemky by nemusel být žádný zásadní problém, protože na severovýchodním okraji Pardubic je relativně dost polí a luk. Dopravní napojení by zajistil zmíněný obchvat.

Ani radnice by nemohla projekt nijak blokovat, zvláště pokud by se stavělo na soukromých pozemcích. A o Cihelně se také mluvilo ještě v době, než Dědek oznámil, že chce stavět na závodišti.

„Myslím, že by ten projekt dostal po změně místa větší podporu. Nám by sice zůstal problém, co s naší městskou arénou, ale to je zase jiný příběh. Uvidíme, jak se pan Dědek rozhodne,“ dodal Brendl.

Podle Dědka pak bude důležité také to, jakým směrem se bude rozvíjet ekonomika. Nedávalo by prý smysl stavět, pokud by aréna vyšla výrazně dráž než čtyři miliardy korun. „Nedávalo by smysl stavět, pokud by měla být cena zásadně vyšší. Buď bychom stavěli za avizované tři až čtyři miliardy, nebo stavět nebudeme. Jsou tu i další vlivy, uvidíme, co udělá válka s našimi partnery. Situace není jednoduchá,“ dodal Dědek.

Ten by v případě přesunu zřejmě využil původní návrh od architekta Tomáše Vymetálka, který vytvořil projekt s futuristickými tvary.