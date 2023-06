Změna územního plánu? Pardubické politiky čeká první verdikt o Dědkově hale

V jednom se většina pardubických politiků shodne: Chceme, aby ve městě vznikla nová aréna, kterou zaplatí majitel hokejového Dynama Petr Dědek.

V čem se však jejich názory liší, je cesta, která k výstavbě za miliardy korun povede. Na ní dříve nebo později musí dojít ke změně územního plánu. Laicky řečeno, politici musí překreslit mapu nedaleko Cihelny na takovou barvu, která miliardáři z Vrchlabí umožní vedle arény pro 15 tisíc lidí postavit i velký hotel a další infrastrukturu.

„Problém je v tom, že celý komplex, tak jak ho plánujeme, nám neumožňuje ani stávající územní plán, ani ten budoucí. Proto potřebujeme jednu dílčí změnu územního plánu,“ uvedl majitel Dynama Petr Dědek.

Ten má ostatně v plánu se osobně pondělního jednání zastupitelstva účastnit. „Pevně věřím, že nás politici podpoří. Jde o výjimečnou investici za pět miliard korun. Má potenciál zvednout image města, přitáhnout turisty,“ řekl jeden z nejbohatších Čechů.

Jenže celá akce není zdaleka tak jednoduchá, a to hlavně kvůli tomu, že Pardubice už více než deset let pořizují nový územní plán města. Aby proces šel co nejrychleji, což se tedy stejně nedaří, politici se v roce 2017 usnesli, že žádné změny stávajícího plánu přijímat nebudou.

„To usnesení je platné. Schválit teď někomu jiný přístup je politická sebevražda. Co řekneme těm desítkám lidí, kterým jsme odmítli změnu územního plánu povolit?“ ptá se náměstek primátora za Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký.

Ten se postavil do čela odpůrců toho, aby město velmi rychle vyšlo Dědkovi vstříc. „Jsem pro, aby tady nová aréna vznikla. Ovšem podle nějakých pravidel. Zatím jsme neviděli žádnou studii, vlastně nevíme, co chce pan Dědek stavět. Navíc tady máme historicky špatnou zkušenost s územním plánem a černými stavbami. Jedna z nich se týkala i pana Dědka,“ narazil na kauzu překladiště u Semtína Rychtecký.

Zatím to pro Dědka vypadá dobře, hlasy asi dostane

Nicméně se zdá, že jeho názor bude dnes v menšině. Politici v čele s náměstkem primátora Reném Živným údajně našli způsob, jak si Dědek dokáže zajistit potřebnou změnu územního plánu, a zároveň se město nezdrží při pořizování nového plánu.

„Pro mne je zásadní, aby pořízení změny územního plánu kvůli aréně, hotelu a dalším stavbám pana Dědka nezdrželo přijetí nového územního plánu města. Máme dohodu, že pokud to pan Dědek nestihne do konce roku, tak se jede dál podle stávajícího územního plánu a on pak bude muset počkat na změnu toho nového územního plánu. Zprávu připravujeme tak, aby se o ní v pondělí mohlo hlasovat,“ uvedl Živný, na kterého dost ožehavý politický problém spadl.

O územní plán se stará ještě radní za Společně pro Pardubice František Brendl, ale ten bod odmítl připravovat. „Takový blázen nejsem, to si musí najít někoho jiného,“ uvedl Brendl. Podle něj Dědek těžko stihne akci do konce roku a pak bude otázka, co bude dál.

11. května 2022

„Dá se to stihnout. Už na tom pracujeme několik měsíců. Nemůžeme ke všemu přistupovat stylem, že to nejde a že budou problémy. Ty jsou od toho, aby se řešily. S takovým postojem bych nepostavil nikdy nic,“ reagoval však Dědek a dodal, že jinou cestou se vydat ani nemohl. „Já nemůžu čekat roky na pořízení nového územního plánu a pak další roky na jeho změnu. To by celá investice už nedávala smysl. Musel jsem jít touto cestou, jiná pro mne ani nebyla možná,“ dodal.

V každém případě politiky čeká na pondělním jednání, které začíná na radnici v 15 hodin a bude ho možné sledovat na webu pardubice.eu, mimořádně dlouhá debata a složité hlasování. „Čeká nás jedno z nejtěžších hlasování, v němž nejde o koalici a opozici. Po důkladném zvážení všech pro a proti a s přihlédnutím na mimořádnost celého projektu, který má nadregionální přesah, jsem připraven usnesení podmíněně podpořit,“ řekl náměstek primátora za ANO Jan Hrabal.

Nicméně jeho klub se ještě nerozhodl, jak bude hlasovat. To třeba ODS dodá všech svých šest hlasů. „Plán podpoříme. Neodporuje totiž ničemu. Když jsme v roce 2017 odhlasovali konec změn územního plánu, tak tam také bylo, že to neplatí pro stavby ve veřejném zájmu nebo pro výjimečné a významné investice. Tady si myslím, že jsou naplněny obě podmínky,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl a jeho kolega Dušan Stránský doplnil informaci o tom, že firma Dědka už některá potřebná razítka ke změně má. „Proces už začal,“ uvedl.

Podle šéfa krajské organizace hnutí ANO a radního města Jiřího Rejdy se bude jednat do poslední chvíle. „Dnes máme domluvenou schůzku s panem Dědkem i jednání šéfů zastupitelských klubů. Otázek leží na stole hodně,“ řekl Rejda.

Dá se tak říct, že radnici čeká drama hodné téměř hokejového play off. „Našli jsme cestu, aby pan Dědek dostal šanci to zkusit. Taky jsem mu řekl, že mu pro to ale nebudu shánět 20 hlasů, to už je práce někoho jiného,“ dodal Živný.