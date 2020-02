Druhá šance pro D35: úřad vydal územní rozhodnutí pro dálniční obchvat Mýta

Nové rozhodnutí k bezmála šestikilometrovému úseku mezi Mýtem a Džbánovem má 139 stran. Úředníci v povolení stanovili celkem 45 podmínek pro umístění stavby. Několik z nich se týká opětovného prověření hluku, což byl hlavní požadavek nespokojené skupiny obyvatel z mýtské městské části Knířov.

Právě výše hluku u domu z nejbližší zástavby určí, zda ještě přibudou stěny podél dálnice. Plány počítají se stavbou devíti stěn v celkové délce 3 370 metrů.



„V případě, že bude zjištěno překročení hygienických limitů hladiny hluku, které způsobuje provoz na dálnici D35, budou bezodkladně a v souladu s právními předpisy učiněna trvalá protihluková opatření, která budou v následném měření hluku ověřena,“ stojí v rozhodnutí, které zatím není pravomocné.

Nyní ze zákona následuje doba, po kterou se dotčení účastníci mohou proti umístění stavby případně odvolat, což nelze vyloučit. Několik odvolání přišlo již po prvním vydání územního rozhodnutí v dubnu 2018, které Pardubický kraj následně koncem října téhož roku zrušil a věc vrátil k novému projednání. Pokud by se tak stalo i tentokrát, dlouho očekávanou stavbu by to opět oddálilo.

„Vydat bezvadné územní rozhodnutí na tak složitou stavbu je poměrně náročná záležitost. Doufám, že se to tentokrát povede,“ přál si vysokomýtský starosta František Jiraský.

Po prvním neúspěšném vydání silničáři očekávali, že stavbu zahájí v letošním roce. Neplánované zpoždění se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) snaží zmírnit alespoň tím, že již loni v prosinci zadalo zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Do ní se musí předložené podmínky úředníků zapracovat.

„Tato fáze trvá minimálně půl roku. Na jejím konci je projekt, na jehož základě se zpracovávají geometrické plány pro výkupy pozemků,“ popsala již dříve vedoucí úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Výkupy pozemků pod dálnici by mohly začít ještě letos

Pokud poběží další příprava bez komplikací, mohly by se začít patrně ještě letos obesílat vlastníci dotčených pozemků s návrhy kupních smluv. Majitelů je přitom na trase kolem čtyř stovek.

Se zahájením samotné stavby ŘSD aktuálně počítá v roce 2022 a s dokončením v roce 2025. Dálniční obchvat Mýta povede mezi poli jihozápadně od města a bude navazovat na úsek od Ostrova k Mýtu. Ten na vydání územního rozhodnutí stále čeká, ačkoliv povinné veřejné projednání se loni konalo zhruba o měsíc dříve než u části kolem Mýta.

To na vybudování dálnice tlačí, jelikož na stávající I/35 projedou denně desítky tisíc vozidel.

„Přáli bychom si dálnici za městem co nejdříve. Její stavba by měla bezprostředně navázat na úsek, který se teď staví do Ostrova, aby negativní dopady zvýšené tranzitní dopravy na život ve městě netrvaly příliš dlouho,“ dodal starosta Jiraský.

Rozestavěná D35 v délce 27,3 km od Opatovic bude do nedalekého Ostrova dovedena v roce 2022. Do té doby silničáři ještě změní podobu křižovatky v Zámrsku, kde se kříží I/35 a I/17. Právě na ní vyústí veškerá doprava z D35 u Ostrova. Hlavní proud aut a kamionů tak nebude mířit k Mýtu od Hradce Králové, ale od Chrudimi. Kvůli tomu nahradí stávající průsečnou křižovatku „kruhák“.

Nyní jsou v přípravě nejdále dva úseky od Janova přes Opatovec ke Starému Městu, které měří dohromady 28,3 km. Ty už mají územní rozhodnutí pravomocná delší dobu a běží na nich práce na dokumentaci pro stavební povolení.