Svitavy kvůli dálnici přijdou o zastávku, přejmenovat ji chce nedaleká obec

Letos tomu je 140 let, co na trati mezi Českou Třebovou a Svitavami vznikla zastávka Svitavy –⁠ Lačnov. Přestože ji po celou dobu existence více využívají obyvatelé sousedního Opatovce, respektive jeho místních částí Český Lačnov a Košíře, perony leží na samém konci Moravského Lačnova, který už spadá pod Svitavy.

A tak možná už při letošní změně jízdních řádů cestující na železnici budou ve výčtu všech svitavských zastávek marně hledat tu v Lačnově.

Vše má na svědomí dálnice D35. Ačkoli se po ní řidiči v okolí Svitav projedou nejdříve za čtyři roky, Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo využít dlouhodobé výluky mezi Blanskem a Brnem a zkoordinovat výstavbu železničního mostu přes budoucí dálnici v době, kdy většina vlaků jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod.

Stavbě mostu překáží nástupiště zastávky, a proto projektanti už v polovině března počítají s jeho přesunem severněji za železniční přejezd.

Toho chce využít i obec Opatovec, v jejímž katastru se nové nástupiště octne. Hranice obou katastrů tady rozděluje cesta a zmíněný železniční přejezd.

Zastávka už nebude na katastru Svitav

„Náš hlavní argument je, že zastávka bude prakticky celá v katastru obce Opatovec. Měla by se tak jmenovat podle názvu obce, kde leží. Zastupitelstvu jsem navrhl, abychom požádali příslušné orgány o přejmenování zastávky. Zastupitelé s tím jednohlasně souhlasili. Nebyla kolem toho ani příliš velká diskuse, všichni to přivítali,“ řekl starosta Opatovce Martin Smetana.

Ten o záměru přejmenovat zastávku informoval i svitavského starostu Davida Šimka, který s tím problém nemá.

„Vůbec mně to nevadí. Je vcelku logické, že by zastávka měla nést název sousední obce. Sice teď leží v našem katastru, ale vždy to na vlak měli blíž lidé z Opatovce než z Lačnova. Lidé z Lačnova snad přejmenování skousnou,“ přijal plán sousední obce starosta Svitav David Šimek, který nebude změně názvu bránit.

O změně dosavadního jména zastávky musí rozhodnout Drážní úřad.

„Zatím se nestalo, že bychom nějakou žádost neschválili. Ve fázi podání žádosti už zpravidla panuje shoda mezi žadatelem a dalšími účastníky řízení, například provozovatelem dráhy a obcemi,“ sdělila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Přejmenování není ani příliš zdlouhavé. „V případě, že žadatel dodá požadované podklady, kterými jsou zejména stanovisko obce a provozovatele dráhy, je správní řízení ukončeno nejpozději do 30 dnů od podání žádosti,“ dodala Straková.

Jak vyplývá z dat Drážního úřadu, počet žádostí o změnu názvu zastávky nebo stanice se pohybuje pouze v jednotkách ročně. V roce 2020 byla s přejmenováním úspěšná Podhradní Lhota na Kroměřížsku, kde před tím celou dobu zastávka nesla „neoprávněně“ název Rajnochovice.

Loni při společném řízení byla zase na jižní Moravě nově zbudována zastávka Tetčice a původní stanice se stejným názvem přejmenována na Tetčice-Bobrava.