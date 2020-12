Dálnice D35 začíná být na dosah, ŘSD začne napřesrok vykupovat pozemky

U stavby sto kilometrů dlouhé dálnice D35, která bude hlavní dopravní tepnou Pardubického kraje, se po dvaceti letech vleklých příprav opravdu vyplatí šetřit optimismem. Vše se vždy nakonec zkomplikuje, vybrané trasy zpochybní, slibované termíny padnou.

Tentokrát je ale něco jinak. Tak předně – na první úsek dálnice od mimoúrovňové křižovatky z Opatovic nad Labem do Časů by měli řidiči vyjet přesně za rok. Není snad tak podstatné, že předčasné spuštění D35 slíbil letos v červnu generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, jako spíše to, co mohou řidiči vidět na vlastní oči. Stavba totiž postupuje velmi rychlým tempem. Věřit se dá i tomu, že navazující úsek z Časů do Ostrova bude hotový v létě 2022.

To podstatné ovšem čeká za obcí Ostrov směrem na východ. Doprava vedoucí po silnici I/35 Vysokým Mýtem i Litomyšlí představuje utrpení pro řidiče i tamní obyvatele.

„Stavba nesmí končit ve Vysokém Mýtě, to by byla pro město tragédie, ale musí pokračovat dál až do Mohelnice, a to včetně obchvatů měst na trase,“ říká náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kolem Mýta se může stavět

V roce 2020 na tomto poli zaznamenalo ŘSD důležitý pokrok. Úřady vydaly tentokrát již pravomocné územní rozhodnutí na dva úseky u Vysokého Mýta, které měří dohromady třináct kilometrů. Jednak jde o Ostrov – Vysoké Mýto a pak i navazující úsek Vysoké Mýto – Džbánov, který bude tvořit obchvat města. V obou případech to znamená, že ŘSD bude příští rok žádat o stavební povolení a začne vykupovat pozemky.

A protože poslanci letos schválili zákon, který má důležité dopravní stavby urychlit, zahájení akce v roce 2023 vypadá docela reálně. ŘSD v informačních letácích dokonce avizuje, že samotný obchvat chce začít stavět dokonce už v roce 2022.

Hlavní problém na cestě z Opatovic na Moravu je ale jinde. Kolem Litomyšle. Úsek ze Džbánova do Litomyšle stále ještě nemá pravomocné územní rozhodnutí, ale s jistou dávkou optimismu lze doufat, že si úřady s jedním podaným odvoláním příští rok poradí.

Mnohem horší je to na desetikilometrovém úseku Litomyšl – Janov, který byl kvůli sporům rozdělen na dvě části.

Krajský úřad Pardubického kraje v úterý sice vydal zatím nepravomocné územní rozhodnutí na poslední část dálnice kolem Litomyšle, k pětikilometrovému úseku kolem Kornic však přišla řada odmítavých vyjádření, například skupina tamních obyvatelů společně zaslala 46 námitek. Odpůrci trasy se tak pravděpodobně odvolají.

ŘSD si totiž prosadilo trasu, kterou mnohé vesnice v okolí Litomyšle berou jako podraz. Na územní rozhodnutí jednoho úseku vydané před rokem reagovaly Strakov, Kornice i tamní zemědělci sérií připomínek a hrozbou, že se za svá práva budou bít prostřednictvím soudů až do posledního dechu.



Šéf ŘSD chystá s odpůrci u Litomyšle podpis dohody

Zatímco Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se u úřadů dál pokouší prosadit variantu, která naráží na ostrý odpor, generální ředitel ŘSD Radek Mátl předběžně s odpůrci vyjednal kompromis.



Navržená trasa v okolí Litomyšle se nelíbí obyvatelům Kornice a Strakova.

Výsledkem má být podpis memoranda, na jehož základě by ŘSD změnila projekt a lidé v okolí budoucí dálnice by se zavázali, že proti stavbě už nebudou bojovat. Trasa zůstane stejná, ale silnice bude více kopírovat terén a bude ke krajině přátelštější. Zářezy nebudou tak hluboké, náspy nebudou tak vysoké.

„Dohodli jsme se na věcech, které jsou výhodné pro obě strany, které zlevní stavbu. Bude potřeba odvážet méně zeminy, nebude nutný tak velký záběr zemědělské půdy,“ uvedl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice. ŘSD podle něj za ušetřené peníze slíbilo vybudovat protihlukové stěny.

Memorandum by se podle informací MF DNES mělo podepsat na začátku příštího roku, poté by se mohlo rozjet nové společné územní a stavební řízení pro celý úsek Litomyšl – Janov. ŘSD se k tomu do uzávěrky nevyjádřilo.

Nicméně dohoda stále ještě může ztroskotat, což připouští i Chaloupka.

Zatímco u Litomyšle se příprava stavby zasekla, zbylé dva úseky získaly povolení na poměry D35 velmi rychle.

U Svitav práce začnou na železničním mostě

Trasa Janov – Opatovec má pravomocné územní rozhodnutí už od listopadu roku 2018, Opatovec – Staré Město pak od konce dubna minulého roku. Poslední úsek D35 v Pardubickém kraji bude technicky nesmírně obtížný, protože obsahuje čtyřkilometrový tunel Dětřichov.

U Svitav, tedy dvanáct kilometrů mezi Janovem a Opatovcem, by se ale stroje mohly v terénu objevit dříve. Dokonce už příští rok je ve hře stavba zcela nového železničního mostu a přesun nástupišť v Lačnově. Dokumentace pro stavební povolení je hotova a výkupy pozemků mají podle informačního letáku začít už v lednu.