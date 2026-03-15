L jako Litomyšl. Město by u dálnice rádo vidělo zábavnější protihlukové stěny

Když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před necelými dvěma lety zprovoznilo na Moravě tři úseky dálnice D55, velkou pozornost kromě samotné dálnice vzbudily i protihlukové stěny. V regionu spojeném s hlubokou kulturní a folklorní tradicí totiž projektanti našlapovali po špičkách. Do estetiky protihlukových stěn lemujících dálnici se propsaly stylizované motivy krajky, výšivky nebo keramiky, která byla nalezena během archeologických vykopávek.
A nejde jen o barevně nalakované hliníkové profily s motivy křížkové výšivky a velkým nápisem Slovácko, kvůli ornamentům z keramických nálezů byly upraveny i betonové stěny. Aby toho nebylo málo, navrženo bylo i barevné vrstvení lomového kamene na obkladu zárubních zdí v tmavém a světlém odstínu.
Je ještě brzy
Estetické ztvárnění protihlukových stěn by se líbilo i starostovi Litomyšle, přestože jak sám říká, je ještě brzy, neboť dálnice má být dokončena nejdříve v létě 2027. Ačkoli finální představa vizuálního stylu na stěnách zatím není hotová, šlo by podle něj o milý fór.
„Uvažujeme o tom, že bychom byli rádi, kdyby se nám na protihlukové stěny kolem Litomyšle podařilo prosadit stylizované písmeno L, které vychází z vizuálního stylu města. Zkrátka, aby řidiči a návštěvníci věděli, kolem jakého města projíždějí,“ řekl MF DNES Daniel Brýdl.
Počáteční písmeno města je v současné době k vidění na mnoha místech. „Máme ho na hlavičkových papírech, vizitkách a dalších tiskovinách, často v červené barvě nebo jako inverzní bílé na červeném podkladu,“ dodal Brýdl.
Není to poprvé, co chce Litomyšl dálnici proměnit podle svého. Už když se před lety dojednávalo memorandum o vedení trasy kolem Litomyšle, radnice si prosadila doplnění protihlukových stěn a zeleně, která by provoz z dálnice víc odclonila. „Chceme, aby stěny byly maximálně ozeleněné z venkovní strany, a z té vnitřní chceme betonovou šeď zjemnit a učinit ji příjemnější vizuálně a navíc vytvořit unikátní a moderní prvek, který odkazuje na město,“ přál by si Brýdl.
ŘSD se k nápadu záporně nestaví. „Ať už bude předložen jakýkoli návrh vizualizace protihlukových stěn, zhotovitel jej posoudí z hlediska technických a bezpečnostních kritérií. Následně bude grafický návrh podrobněji projednán se zástupci Ředitelství silnic a dálnic za účelem zhotovení realizační dokumentace stavby,“ sdělila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
Stavba postupuje
Dálnice D35 je v Pardubickém kraji v současnosti rozestavěna na třech místech. Už na konci roku by se mohla rozrůst o další kilometry mezi nynějším koncem dálnice v Ostrově a Vysokým Mýtem, kde byl loni v prosinci zprovozněn navazující úsek v podobě obchvatu města. Součástí úseku je stavba nejnáročnějšího stavebního objektu v podobě půlkilometrového tunelu Homole. Práce na obou stavbách vyjdou na 3,2 miliardy korun.
Stavební stroje se nezastaví ani mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, kde od jara 2024 staví polská společnost Budimex. Dálniční úsek o délce 7 589 metrů za 3,4 miliardy korun by mohl být dokončen ještě letos. Nejdelší rozestavěný úsek o délce 10 kilometrů obkrouží Litomyšl v létě 2027. Jeho cena bude 2,8 miliardy.
Letos by měla začít stavba i dvou nejnáročnějších úseků mezi Svitavami a Mohelnicí. Vzhledem k vysokým nákladům pohybujícím se okolo 35 miliard stát rozhodl dálnici přes Zábřežskou vrchovinu vybudovat formou PPP, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Celá dálnice D35 by mohla být hotová na začátku 30. let.
Poslední úsek zahájí do konce roku
Projekt PPP D35 je ve stadiu probíhajícího zadávacího řízení, kdy termín pro podání nabídek byl stanoven na květen, s ohledem na velikost a s tím spojenou složitost zakázky požádali uchazeči o prodloužení této lhůty.
„Vzhledem k tomu, že chceme umožnit podání opravdu kvalitních nabídek, jsme tyto žádosti vyslyšeli a lhůtu uchazečům prodloužili o dva měsíce. PPP projekt D35 připravujeme tak, aby dodavatel mohl s výstavbou začít ihned po komerčním uzavření – tj. ještě letos do konce roku,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.