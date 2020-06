ŘSD u Litomyšle opatrně kývlo na změny v projektu dálnice D35, chce stavět

Už to nejsou potížisté z vesnic v okolí Litomyšle, kteří jen dělají problémy, vymýšlejí si a oddalují nezbytnou výstavbu dálnice D35. ŘSD s nimi uzavřelo křehké příměří. Projektant dálnice po úterní schůzce v Litomyšli dostal za úkol pokusit se zapracovat některé jimi požadované změny.

„Projektant řekl, že pro přípravu dalších návrhů potřebuje dva až tři měsíce, my jsme chtěli měsíc. Víme, co chceme, a snažíme se to urychlit. Oceňujeme, že generální ředitel s námi mluví a nepovažuje naše návrhy za nesmysly,“ uvedl starosta Strakova Jan Janypka.

Mluvčí Litomyšle Michele Vojáček upozornil, že ještě není jisté, že dojde ke kompromisu. „Další jednání je naplánováno na konec léta, kdy se obě strany seznámí s aktualizovanými výkresy, které budou obsahovat připomínky ze včerejší schůzky,“ uvedl na facebookovém profilu městského zpravodaje Vojáček.

ŘSD je ochotno upravit projekt tak, aby předešlo odvoláním v územních a stavebních řízeních. Mátl předběžně kývl na vybudování valů, protihlukových stěn, na osazení další zeleně. ŘSD je dokonce připraveno snížit náspy. S trasou ale hýbat odmítá.

„Mám z toho opravdu pozitivní pocit, že jednání je vedeno s veškerou vážností a že generální ředitel má možnost případné vícenáklady obhájit. Konečně je na druhé straně někdo ochotný naslouchat a hledat kompromisy,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Proti loni v prosinci vydanému územnímu rozhodnutí na úsek Džbánov - Litomyšl přišlo jedno odvolání, k části Litomyšl - Janov čtyři. Rozhodnutí tak nejsou pravomocná. V případě třetí části vedoucí kolem Kornic krajský úřad v dubnu zahájil územní řízení. Veřejné projednání bude v Litomyšli za necelé dva týdny.

Základní podmínka: Nechceme vysoké náspy

Zatímco ŘSD a Litomyšl prosadily takzvanou variantu nula, některé obce v okolí chtěly variantu jedna, která by byla více vedena v zářezu a o pár desítek metrů dál.

Návrh trasy D35 v okolí Litomyšle.

Dálnice by byla z jejich pohledu méně vidět a slyšet. Teď se hledá kompromis. Ten by měl spočívat v tom, že dálnice bude k okolní krajině i vesnicím přátelštější. Trasa zůstane stejná, ale silnice bude více kopírovat terén.

Možná to pro řidiče nebude tak pohodlné, ale pro lidi z okolí to bude patrně výhodnější než zachování jednotného sklonu.



„U Litomyšle a za Litomyšlí jsou kvůli tomu navrženy devítimetrové náspy, ze kterých se bude šířit hluk, a toho se obáváme. Vypadalo to, že na naše námitky reagovali,“ řekl Jiří Lux, hospodář z Vlkova a zakládající člen spolku Pro Litomyšl.

Snížit se tak má například násep u Suché, který má být vysoký devět metrů. Chystají se i další změny proti původnímu projektu.

„Pan ředitel přišel s návrhem, aby se nezabíralo tolik půdy, pokud dálnice vede v zářezu, takže tam udělají stěny a zábor nebude tak velký. To nám nikdo nikdy neřekl, že to lze. Pro zemědělce je to důležité,“ uvedl Janypka. Ten připustil, že obec by po zapracování změn mohla se stavbou souhlasit.

Živé Kornice chtějí dál trasu dálnice posunout

Neznamená to ale automaticky, že žádné obstrukce nehrozí. K silným kritikům zvolené trasy patří sdružení Živé Kornice, které požaduje změnu trasy a její posunutí dál od obce, což ŘSD nepřipouští.

Dálnice D35 z Opatovic před Vysoké Mýto má být hotová do poloviny roku 2022. Na to by měla navázat stavba dálnice kolem Vysokého Mýta k Litomyšli. Výrazně pokročila i příprava stavby dvou úseků dálnice D35 kolem Svitav.

Mátl na schůzce uvedl, že pokud se dálnice u Litomyšle nestihne připravit a dokončit včas, navazující úseky ve směru od Vysokého Mýta a Svitav se dočasně napojí na silnici I/35 a doprava z dálnice bude svedena přes město.