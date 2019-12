Dálnice u Litomyšle má klíčové razítko. Odpůrcům vadí, že přišlo před svátky

„Je to dobrá zpráva. Na můj vkus to trvalo moc dlouho, ale chápu, že se úředníci snažili vydat precizní rozhodnutí, které by obstálo,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS) odpovědný za dopravu.



Rozhodnutí není pravomocné. Odpůrci zvolené trasy se proti rozhodnutí úředníků odvolají.

Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice tvrdí, že úřad rozhodnutí úmyslně vydal těsně před koncem roku, takže bude složitější připravit odvolání.

„Máte na to patnáct dní a do toho jsou svátky. Je to klasický a známý trik. V Litomyšli ho využili dokonce tak, že vydali územní rozhodnutí na dva úseky najednou. Je to špinavost,“ řekl Chaloupka.

„Stavební úřad dle mých informací vydal rozhodnutí ihned poté, co ho odpovědní úředníci dokončili. Správní řád jim neumožňuje zdržovat vydání rozhodnutí s ohledem na svátky či dovolené účastníků řízení,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Litomyšli Michele Vojáček.

Na úseku z Litomyšle do Janova úřad řešil hlavně námitky, podle nichž byla zvolena nevhodná trasa. ŘSD už řadu let chystalo trasu středem koridoru, který odsouhlasilo město Litomyšl.

Vedle toho byla k dispozici varianta číslo jedna, která by silnici nevedla po náspech, ale v zářezu. Zastupitelstvo Litomyšle před dvěma roky o jeden hlas doporučilo původní variantu. Lidé ze Strakova či Janova se s tím nesmířili.

Obě varianty se příliš neliší

Stavební úřad dospěl k závěru, že obě varianty jsou srovnatelné, rozdíly nevýznamné. Uznává, že ve zvolené trase vychází hlukové zatížení hůře pro obce Strakov a Janov, připomíná ale, že ve druhé variantě by zase vyšel hluk hůře pro obec Němčice.

Zvolená trasa je podle úředníků navíc výhodnější s ohledem na trasování, zábor půdy a návaznost na další úseky.

Navržená trasa v okolí Litomyšle se nelíbí obyvatelům Kornice a Strakova.

V úseku ze Džbánova do Litomyšle pak úřad musel řešit námitky, že dálnice povede u Pekla přes cenné zdroje pitné vody.

„Vyloučit možnost pádu vozidla převážejícího nebezpečné látky z náspu, resp. mostu s naprostou jistotou opravdu nelze, a to na žádné pozemní komunikaci. Přesto není výjimkou, že pozemní komunikace vedou v bezprostřední blízkosti nebo přímo přes vodní zdroje,“ píše se v rozhodnutí úřadu s odkazem na vodní nádrž Švihov a dálnici D1.

Ani tato dvě územní rozhodnutí neznamenají, že se celá D35 u Litomyšle posunula. ŘSD totiž trasu rozdělilo na celkem tři úseky. Územní řízení na poslední z nich, více než pět kilometrů kolem Kornic, se ještě nerozjelo.

Majitelé pozemků se chtějí bránit soudní cestou

Ale i kdyby územní rozhodnutí na dálnici D35 bylo pravomocné, vyhráno nebude. Někteří vlastníci pozemků tvrdí, že se budou snažit zvolené trase zabránit i soudní cestou, protože ŘSD nevzalo vážně jejich námitky. Prodat pozemky odmítá například rodina Vaňousových, která léta marně bojovala proti zvolené trase.

„Majetek nám zůstal, ale museli jsme odejít, protože člověk tu šílenou byrokracii neunesl,“ uvedla letos v září na veřejném projednání Zdislava Vaňousová.

Nebýt toho, nevypadala by příprava sto kilometrů dlouhé dálnice D35 z Opatovic do Mohelnice zase tak špatně. První dva úseky z Opatovic nad Labem do Ostrova už stavbaři budují a páska se bude stříhat možná už na počátku roku 2022. Poté bude k Mohelnici zbývat dostavět 80 kilometrů.

Nejdál v přípravě je ŘSD u Svitav, konkrétně mezi Janovem a Opatovcem a navazujícím úsekem do Starého Města, kde už existují platná územní rozhodnutí. Vydání stejného dokumentu na dva úseky u Vysokého Mýta je plánováno v prvních měsících příštího roku.