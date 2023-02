Nová dálnice z Časů do Ostrova přinesla klid a méně nehod, ale i nové depo

„Silnice I/35 dělí naši obec odjakživa a hustota provozu byla poslední roky neúnosná. Hlavně nárůst kamionové dopravy se neustále zvyšoval. Postrachem řidičů byla křižovatka v naší obci, kterou nebylo možné přejet. O bezpečném přecházení jste si mohli nechat zdát,“ popsala starostka Jaroslavi Markéta Laštovková stav před otevřením D35.

Situace se koncem prosince zlepšila, což v obci rychle poznali. „Provoz na silnici se zmenšil, ubyly hlavně těžké a hlučné kamiony. Bezpečně přejít silnici po přechodu není problém. Dovedu si představit, že by děti mohly chodit na autobus do školy bez doprovodu, což doteď nebylo možné. Vjet do křižovatky není problém a přejet ji autem z vedlejších směrů netrvá dlouhé minuty,“ pochvalovala si Laštovková.

Citelně nižší počet projíždějících vozidel pochopitelně těší také lidi v obci. „Naši občané hodnotí pozitivně nastalou situaci a určitě nikdo nečekal, že provoz na silnici zmizí úplně. Doufáme, že tento úbytek dopravy není dočasný, že není způsoben tím, že je zima nebo se podnikání a obchod po svátcích teprve rozjíždí,“ podotkla starostka. V obci přesto věří, že nejde o přechodný stav.

„Všichni se těšíme, že budeme v létě usínat u otevřených oken a burácení kamionů bude jen vzpomínkou. Otázkou zůstává, jak se s úbytkem dopravy vypořádají motoresty, pro které byla tato silnice zdrojem obživy,“ dodala Laštovková.

Developeři přicházejí, u Ředic bude depo

Dálnice často přitáhne pozornost developerů, kteří se snaží v jejím okolí vybudovat například nové sklady či jiné výrobní areály. Také D35 se stala lákadlem, byť se první větší projekt teprve buduje. Na příjezdu do Dolních Ředic od Časů či Dašic vzniká na ploše bývalého zemědělského areálu nové depo firmy DPD.

„Depa v případě DPD obecně slouží k třídění a rozvozu zásilek. Pokud vše proběhne v pořádku, v depu by mohlo najít místo přes 20 zaměstnanců a brigádníků a bylo by využíváno více než 50 kurýry,“ uvedl generální ředitel firmy Miloš Malaník.

Depo vznikne na okraji obce, a to zhruba dvě minuty od nájezdu na D35 přes mimoúrovňovou křižovatku Časy. Společnost Metrostav již na místě zbourala původní zchátralé budovy. Stavební úřad v Holicích vydal loni v létě územní rozhodnutí k záměru stavby. Dvoupodlažní objekt o celkové zastavěné ploše 3 337 metrů čtverečních bude vysoký osm metrů.

Úbytek nehod na I/36

Otevření nové D35 přineslo i značné snížení počtu vozidel na silnici I/36 mezi Pardubicemi a Holicemi. Vyšší intenzita provozu po zprovoznění prvního úseku z Opatovic do Časů v roce 2021 se následně promítla do větší nehodovosti na I/36. Za celý rok před zprovozněním první části D35 šetřila policie 17 nehod, při kterých bylo lehce zraněno 12 lidí.

Poté se počet kolizí zvýšil téměř trojnásobně. Po otevření prvního úseku dálnice od 15. prosince 2021 do 22. prosince 2022 policie v tomto úseku šetřila celkem 49 dopravních nehod, při kterých bylo lehce zraněno 16 lidí.

„Nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti a jízda po nesprávné straně vozovky včetně vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Rizikovým místem se stala zvláště křižovatka se silnicí III. třídy na Komárov a Horní Ředice. Před křižovatkou, ležící z obou stran v „dolíku“, je sice snížena rychlost na 70 km/h, ale vyšší množství nehod to neodvrátilo.

Zatímco před otevřením dálnice zde byly za rok čtyři nehody se šesti lehce zraněnými, tak za minulý rok zde policisté řešili hned 13 nehod, při kterých bylo lehce zraněno 12 osob. Třetinu případů přitom způsobilo nedání přednosti v jízdě. Nebezpečné křížení bude letos již minulostí, jelikož I/36 povede nedaleko křižovatky po novém mostě, který je součástí budovaného přivaděče.

Počet nehod na silnici I/36 by měl proto zase klesnout.