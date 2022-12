Řidičům se otevřel patnáctikilometrový úsek dálnice D35 z Časů do Ostrova

Z chronicky ucpané a nebezpečné silnice I/35 se řidiči ve čtvrtek krátce před patnáctou hodinou poprvé přesunuli na novou dálnici D35 vedoucí do Ostrova. Spolu s loni otevřenou částí z Opatovic do Časů jim nabízí pohodlnou 30 kilometrů dlouhou cestu z křižovatky na D11 u Hradce Králové až před Vysoké Mýto.

Řidič prvního kamionu jedoucí pod mostem, na kterém stál premiér Petr Fiala s hosty slavnostního otevření, nadšeně troubil. Řidič dalšího osobního vozu za ním vytáhl ruku z okénka a mával.

Úsek, který dříve zabral 40 minut nepříjemné jízdy, se dá nyní zvládnout za čtvrt hodiny. Obce Ostřetín, Vysoká a Jaroslav na I/35 se tak konečně zbaví kamionů, pro obyvatele východní části Pardubického kraje se podstatně zrychlí i cesta na Prahu a zpět.

Premiér Petr Fiala v průběhu slavnostního otevření dálnice upozornil, že klíčové bude pokračování stavby směrem na Mohelnici. D35 má podle něj prvořadý význam pro celou zemi. „Z dlouhodobého hlediska se teprve přibližujeme k dokončení dálnice D35,“ řekl premiér Fiala.

Vadou na kráse je fakt, že dálnice D35 vyústí před Vysoké Mýto, kde jsou na pětatřicítce ve špičkách dlouhé dopravní zácpy. Ty by se nyní mohly ještě prodloužit.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš si nemyslí, že dopravní situace bude horší. „Aby to bylo horší, to už snad nejde,“ řekl Kortyš.

ŘSD chce rychle zahájit stavbu dalších úseků

Řešením bude až dálniční obchvat Vysokého Mýta a nový úsek vedoucí před Vysoké Mýto s tunelem Homole. „V tuto chvíli je obchvat Vysokého Mýta připravován k realizaci, stavbu tunelu Homole bychom chtěli zahájit v příštím roce a v roce 2024 zbytek úseku. To znamená, že by se možná už v roce 2026 mohl uvést do provozu,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Co zbývá dostavět k propojení D35 Ostrov – Vysoké Mýto

6,4 km

2024–⁠2027 Vysoké Mýto – Džbánov

6 km

2023–⁠2026 Džbánov – Litomyšl

7,6 km

2024–⁠2027 Litomyšl – Janov

10,4 km

2024–⁠2027 Janov – Opatovec

11,8 km

2023–⁠2026 Opatovec – Staré Město

16,6 km

2025–⁠2029 Staré Město – Mohelnice

18,2 km

2025–⁠2029 Zdroj: ŘSD

V příštím roce chce ŘSD zahájit vedle stavby tunelu Homole i šest kilometrů mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem a necelých dvanáct kilometrů z Janova do Opatovce. O rok později by měly přijít na řadu dva úseky kolem Litomyšle. A v roce 2025 plánuje ŘSD zahájení stavby posledních dvou úseků z Opatovce do Starého Města a ze Starého Města do Mohelnice.

ŘSD zatím počítá, že by úseky z Opatovce do Mohelnice financovalo formou PPP projektu, kdy by vítěz tendru dálnici postavil, zajistil peníze a pak provozoval. Nové středisko správy a údržby dálnic v Opatovci tak už nebude podle Mátla stavět ŘSD. „Měl by ho stavět samotný koncesionář, který by měl vystavět 32 kilometrů dálnice plus by měl udržovat i obchvat samotné Litomyšle a úseky až po Mohelnici,“ uvedl Mátl.

Byť tisícovkám lidí nový úsek dálnice pomůže, ne všude vládne nadšení. Pardubický kraj nevybudoval včas dálniční přivaděč z Orlickoústecka, a tak velká část vozů bude na D35 jezdit z Chocně po silnici II/315 přes Dobříkov až do Týnišťka, anebo přes rozbitý a klikatý průtah Zámrskem. Místostarosta Zámrsku Pavel Matys hovoří o apokalypse. „Rád bych se mýlil,“ uvedl.

Nebude zatím ani krajem slíbený obchvat Dašic, a tak sjezd z dálnice nyní zavede řidiče přímo do města. A pár let s kamiony musí přečkat obec Stradouň do níž ústí nový úsek dálnice. Pro Stradouň naneštěstí přímo před tamní mateřskou školu a autobusovou zastávku, na níž vystupují děti přijíždějící ze škol v okolí.

Téměř patnáctikilometrový úsek, který navazuje na loni zprovozněný úsek z Opatovic nad Labem do Časů, postavilo během čtyř let sdružení firem Eurovia za 3,23 miliardy korun.