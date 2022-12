Zámrsk se bojí otevření dalšího úseku D35. „Bude to apokalypsa,“ tvrdí obec

Až se ve čtvrtek otevře dálnice D35 až do Ostrova u Vysokého Mýta, tisíce řidičů z Orlickoústecka ji vezmou útokem. Bohužel k ní ale nevede dálniční přivaděč. Obec Zámrsk se obává, že jako hlavní trasu zvolí tu, která se pro to hodí i nejméně. Rozbitý a klikatý průtah rozdělující vesnici na dvě části, přes který lidé musí přecházet, aby se dostali do prodejny potravin nebo na autobusovou zastávku.

„Doprava mnohonásobně naroste. I přes zákaz nám sem jezdí kolem stovky nákladních aut denně. Intenzita dopravy se zvyšuje už nyní,“ řekl místostarosta Zámrsku Pavel Matys. Obec proto přišla s řešením v podobě tří zúžení pomocí umělých ostrůvků.

Policie ale návrh odmítla. Namítá, že zúžení vozovky na 3,7 metru by bylo nebezpečné. „Jedná se o umělé vytvoření nadbytečného kolizního místa na pozemní komunikaci. Navržená úprava tedy nejen nepřispěje k plynulosti silničního provozu, ale zejména zhorší jeho bezpečnost,“ uvedla tisková mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Policie souhlasila s jinými úpravami, které ale obec neuspokojily. Optické brzdy či snížení rychlosti podle Matyse problémy nevyřeší. „Navrhli jsme řešení, které je v západní Evropě běžné. Po 22. prosinci to bude apokalypsa, nikdo si to ani nedokáže představit. Už nyní zažíváme kolapsy v úseku mezi Vysokým Mýtem a Zámrskem a teď dálnice vychrlí další tisíce aut, doprava v tomto regionu bude na dlouhou dobu zklividována,“ uvedl místostarosta.

Přivaděč bude až po roce 2025

Pravdou je, že Orlickoústecku byly při rozhodování o trase dálnice slíbeny od státu i kraje stavby přivaděčů. A skutečností je, že žádný, který by snesl takové označení, není. Výhled? Pro Zámrsk depresivní. Kraj tento týden oznámil, že na přivaděč u Vysokého Mýta by mohli jako první dorazit archeologové. Dříve než v roce 2025 to však nebude.

Nejrychlejší cesta do Ostrova, kde je nájezd na dálnici na Prahu, povede z velké části Orlickoústecka přes Choceň. A odtud zase po okresní silnici přes Zámrsk, kde vznikla pohodlná kruhová křižovatka s bypassy, po níž lze bezpečně přejet silnici I/35. Jinou variantou je pokračovat z Chocně po silnici II/315 až do Týnišťka, jenže tato trasa je delší a výjezd na pětatřicítku není úplně pro každého. A pak zbývá asi poslední možnost. Cesta přes Vysoké Mýto. Ta však vede přímo do pasti, do chronicky ucpaného středu města.

Šancí pro Zámrsk v tuto chvíli je, že krajská silnice vedoucí do obce od Dobříkova je v tak špatném stavu, že by mohla řidiče odradit více než všechny retardéry a umělé ostrůvky. Z tohoto pohledu je na tom velice dobře úsek pod hřbitovem, který dnes připomíná spíše bramborové pole než mírně zanedbanou silnici třetí třídy. A pomoci by mohl i přejezd přes koridor, kde se občas závory na dlouhé minuty zapomenou zvednout. S návratem dálkových vlaků na koridor to bude ještě lepší (resp. pro řidiče horší). Ovšem i konkurenční silnice na Týnišťko má své trumfy, pokud jde o počty děr a záplat, příliš nezaostává.

Náměstek hejtmana Michal Kortyš uznává, že silnice směrem od Chocně na dálnici jsou na tom špatně. „Řidiči si budou hledat nejkratší cestu a budou jezdit po okreskách. Nejsou v pořádku. Mám u toho vykřičník, musíme něco příští rok vymyslet,“ uvedl Kortyš.

Zámrsk doufá, že zúžení na průtahu nakonec prosadí. „Až nastane po 22. prosinci kolaps na našem průtahu, vyvoláme okamžitě jednání a doufám, že navržené změny pak už prosadíme. Ale opravdu rád bych se mýlil a řekl, že to byl jen humbuk,“ uvedl místostarosta Matys.