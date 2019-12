Dálnice D35 může být hotová včas, přivaděče možná naberou roční zpoždění

Obchvat Dašic, který má ústit na novou D35, nemusí být postaven včas, tedy v roce 2022. Existuje riziko, že kamiony na novou dálnici budou jezdit rok přes Dašice.

MF DNES o tom informoval Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Právě tato příspěvková organizace má budování přivaděčů na starosti.

„Největší potíž je v majetkoprávním vyrovnání na obchvatu Dašic a Rokytna, kde jsou některé právnické a fyzické osoby, které nechtějí poskytnout pozemky. Hrozí zde nebezpečí, že pokud to půjde do vyvlastnění, může se stát, že se spustí dálnice a rok na průtazích Dašic, Zminného a Rokytna bude jezdit kamionová doprava,“ uvedl.

Starosta Dašic Petr Zikmund si takový scénář nepřipouští. „Doufám, že to bude včas a kraj udělá vše potřebné, aby se to stihlo,“ uvedl.

MF DNES už v minulosti upozorňovala, že příprava stavby obchvatů Zminného, Dašic i Rokytna mají skluz a navzdory optimistickým prohlášením představitelů Pardubického kraje by nemusely být hotovy včas.

Tedy minimálně ve stejnou chvíli, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončí dva nové úseky dálnice D35 vedoucí z Opatovic nad Labem až do Ostrova nedaleko Vysokého Mýta. Řidiči mohou sledovat, že na obou úsecích se dost intenzivně pracuje.

Stát hlásí, že dálnice bude hotová už v lednu 2022

V aktuálním informačním letáku ŘSD se uvádí, že úsek Opatovice - Časy by mohl být uveden do provozu už v lednu roku 2022. Druhý úsek pak v létě 2022.

Navíc vzhledem k tomu, že se na podzim roku 2021 konají parlamentní volby, budou politici nepochybně zkoušet přestřihnout pásku alespoň první části dálnice dříve, tedy dost možná ještě v roce 2021.

Z tohoto pohledu je Pardubický kraj ve složité pozici. Například na trase nové silnice kolem Dašic musí nejdříve vyvlastnit pozemky pod obchvatem, které patří společnosti Loučná Dašice.

Ta je totiž odmítá prodat. Z celkové plochy trvalých záborů 121 tisíc metrů čtverečních je pod budoucím obchvatem 22 234 metrů čtverečních ve vlastnictví nebo užívání této společnosti. To je zhruba 18 procent plochy.

Záchranný archeologický průzkum provede společnost Eurovia, která zakázku získala na konci listopadu jako jediný zájemce za skoro 68 milionů korun. Zatím není dokončeno stavební řízení, které bylo obnoveno teprve 21. října tohoto roku.

Ještě více je pozadu příprava obchvatu Zminného, který má zabránit, aby tranzitní doprava mířící do Pardubic sjížděla z obchvatu Dašic právě touto vesnicí. Tam se totiž musí ještě schválit změna územního plánu.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek k tomu uvedl, že stavba dálnic je složitá a komplikace nejsou ničím výjimečným. „Daleko větší průšvih podle mne je, že chybí severovýchodní obchvat Pardubic, o kterém mnozí před osmi lety říkali, jak ho zařídí,“ uvedl Línek.

Ani příprava obchvatu Rokytna nejde tak rychle, jak by bylo zapotřebí. Stavba dálnice včetně křižovatky u Rokytna začala už na jaře, zatímco kraj chtěl zahájit stavbu přivaděče v polovině roku 2020.

To však musí vše běžet hladce, což se neděje. Nehrozí jen to, že po dokončení dálnice budou kamiony sjíždět do Rokytna, ale zpoždění zkomplikuje i samotnou stavbu přivaděče. Část stavby vytvořené během budování D35 se poté bude muset kvůli obchvatu zase předělávat a dokonce odbourat.

„Pokud to bude tak, že ŘSD bude s dálnicí rychlejší a postaví si to, co mají naplánováno, my do toho bohužel budeme poté muset zasáhnout tak, abychom se napojili,“ prohlásil jeden z projektantů při projednávání obchvatu Rokytna letos v únoru.