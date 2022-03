Romantika drážního domku končí, kvůli dálnici D35 ho ŘSD odkoupí a zbourá

V blízkosti Českého Lačnova a Košíř na moravské straně zemské hranice zastavuje na železniční zastávce Svitavy–Lačnov osobní vlak, ze kterého nikdo nevystupuje. Kromě rychlíků, které ve dvouhodinovém taktu jezdí mezi Prahou a Blanskem, protože dál do Brna je provoz na trati kvůli opravám zastaven, tudy jiné vlaky nejezdí. Klid v polích, který občas přeruší jen hluk z projíždějících aut na „pětatřicítce“, je však zdánlivý.

Už v půlce března na pole vyjedou bagry, které v předstihu začnou stavět železniční most nad budoucí dálnicí. Půjde vlastně o předetapu velkého stavebního boomu, na jehož konci území kromě železnice protne i dálnice, u které navíc vyroste velké středisko silniční správy a údržby. V areálu bude mít své sídlo také dálniční policie.

Pole na severním okraji Svitav se tak za pár let promění k nepoznání. Strážní domek z roku 1848, který pamatuje výstavbu tratě z České Třebové do Brna, má své dny zpečetěné. Ačkoli se mu stavaři se svými rypadly vyhnou, možnost klidného bydlení mezi dálnicí a dráhou na jedné straně a silniční správou na straně druhé je jen těžko představitelná.

„Bydlíme tady od roku 1966. Na vlaky jsme zvyklí. Dálnice by nám nevadila, protože bude v hlubokém zářezu, ale silniční správa hned za domem by pro nás byla konečná. Hlavně v zimě by tady nebylo k žití,“ říká Milan Havel, který v domku bydlí se svým jednaosmdesátiletým otcem.

Oba celý život pracovali u dráhy. Pan Rudolf jako mistr tratě, jeho syn do doby, než ho postihly zdravotní komplikace, dělal strojvedoucího. „I manželka tady pracovala. Před modernizací koridoru tady sloužila na hradle a prodávala lístky,“ připomíná Rudolf Havel a ukazuje na více než čtvrt století staré fotografie, na kterých jsou kromě již zbořeného hradla vidět ručně ovládané závory.

Domek si rodina od dráhy koupila v roce 2001 s vidinou spokojeného bydlení. Až do roku 2018 to vypadalo, že se na tom nic nezmění. Jenže toho roku se ŘSD rozhodlo postavit mezi silnicí I/43, železniční tratí na Brno a dálnicí středisko silniční správy.

„Když jsme se to před třemi lety dozvěděli, řekli jsme si s tátou, že půjdeme pryč, protože tady to do budoucna opravdu nebude k žití. Vidíte támhle ten jasan? Tam mají být garáže. Vedle má být shromaždiště odpadků posbíraných kolem dálnice a všechno bude metr nad okolním terénem,“ ukazuje Milan Havel na pozemky bezprostředně sousedící s jejich domkem, které zatím zejí prázdnotou.

ŘSD drážní domek odkoupí

Přestože drážního domku na samé hranici Čech a Moravy se okolní budování nijak nedotkne, úředníci ŘSD přišli za Havlovými s nabídkou jeho odkupu a záměrem jeho následné demolice.

Situační plánek ukazuje, jak by drážní domek v Lačnově (v kroužku) sevřelo zamýšlené středisko dálniční správy a údržby.

„Musím říct, že byli féroví. ŘSD mě oslovilo jako prvního. S první nabídkou za námi přišli, je to tři roky. Dvakrát jsme posudek smetli ze stolu kvůli směšné částce, kterou nabízeli. Až minulý týden, co nám předložili třetí posudek, jsme se dohodli. Za stejnou cenu bych ho asi prodal i v dnešní době,“ říká majitel zachovalého domku, do jehož oprav rodina investovala něco kolem milionu korun.

„Nemá cenu spekulovat. Objekt je podle katastru stavbou pro dopravu, což jsme nevěděli. Já ho kupoval jako rodinný dům. Kdybychom nabídku odmítli, nechali by nás tady bydlet, ale obestavěli by nás ze všech stran. A dělejte si tady, co chcete,“ neumí si takovou budoucnost představit Milan Havel, který má rok na to, aby pro sebe i otce našel nový domov.

„Nevím, co bude dál. Je nám jedno, kam půjdeme. Táta je na důchodě, já už se na dráhu ze zdravotních důvodů taky nevrátím. Hledáme něco na Svitavsku nebo Ústecku, ale nebude to jednoduché,“ naráží bývalý mašinfíra na vyšponované ceny nemovitostí. Navíc kvůli své nemoci musí hledat přízemní, nejlépe bezbariérový dům.

Oba muži teď prožívají už mnohem klidnější období. Smlouvu s ŘSD sice Milan Havel ještě nepodepsal, ale pokud se něco nezmění, podpisu by nic nemělo bránit.

„Nejhorší byla ta nejistota. Kdyby se manželka dožila dneška, nesla by to velice špatně. Roky tady pracovala na hradle, které skončilo už s modernizací koridoru. Teď došlo i na nás,“ uzavírá Rudolf Havel historii domku, jehož demolicí skončí ještě jedna zajímavost.

Nejenže je posledním dochovaným drážním domkem mezi Svitavami a Opatovcem, ale také stojí na evropském rozvodí, což znamená, že zatímco voda z jedné části střechy odtéká do moře Severního, ta druhá končí v Černém.