Sypače už vyjely na novou část D35, řidiči se po ní svezou za týden

Den, na který čekali řidiči nejen v Pardubickém kraji přes dvacet let, je na dosah. Příští čtvrtek, někdy kolem 14:30 hodin, vyjedou první řidiči na 14,5 kilometrů dlouhý úsek nové dálnice z Časů do Ostrova.

Ten naváže na loni otevřenou část D35 z Opatovic do Časů, a nabídne tak zájemcům pohodlnou 30 kilometrů dlouhou cestu z křižovatky na D11 u Hradce Králové až před Vysoké Mýto.

Policie dnes představila budovu nového dálničního oddělení Městec, kterou společně se střediskem pro údržbu dálnice vybudovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za 211 milionů korun bez DPH.

„Už v roce 2016 vzniklo dálniční oddělení ve Vysokém Mýtě a teď se přestěhovalo do nových prostor v Městci,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek.

V budově je cela, výslechová místnost, zasedačka, kanceláře, garáže i fitcentrum. Na dálničních odděleních slouží obvykle tři desítky policistů, v Městci jich bude zatím šestnáct.

Vondrášek dodal, že ve Vysokém Mýtě nyní vzniká další dálniční oddělení Opatovec, které bude za několik let fungovat u Svitav. „Chceme držet krok s budováním silniční sítě a operativně reagovat na nové kilometry dálnic,“ uvedl.

Silničáři mají místo, kde mohou trénovat

Ředitelství silnic a dálnic dnes zase ukázalo v Městci nový komplex střediska správy a údržby dálnic. „Středisko správy a údržby dálnice Městec už pracuje, je vybaveno technikou i lidmi a připravuje se na spuštění úseku dálnice D35 Časy - Ostrov. Jak napadl sníh, tak udržují i nový úsek, aby byl připraven na příští týden,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Součástí střediska je i tréninková dráha dlouhá 183 metrů. Na ní si mohou silničáři vyzkoušet , jak provádět různé varianty omezení na dálnici. „Zvlášť když máme nové členy týmu, je výhodné, že si to vyzkouší tady. Na dálnici za tvrdého provozu, kdy to kolem lítá stovkou, už všichni vědí, co mají dělat,“ řekl tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři mají zde k dispozici i dobře vybavený dispečink, který řídí údržbu od dálnice D11 až po Ostrov. „Je zde kompletní kamerový systém, otočné kamery, zoomovací kamery, které pomáhají rozhodovat dispečerovi, kam se má jet, v jakém pořadí a jak se bude solit. Dále má k dispozici meteohlásky a samozřejmě mu pomáhají i naše kontrolní jízdy po dálnici. To jsou tři klíče k tomu, aby dispečer měl všechny informace,“ uvedl Rýdl.

ŘSD nabídla novinářům i první svezení po novém úseku. Pozornost si zaslouží dvě místa. Je zde čtyři kilometry dlouhá zeď, která bude ochraňovat ptačí oblast Komárov u Dašic. Kvůli ní ostatně dálnice nevede na Vysoké Mýto přímo, ale místům, kde žijí ohrožené druhy ptáků, se vyhýbá širokým obloukem.

Zároveň zde auta budou překonávat koridor po mostu v Uhersku, z jehož výstavby se letos na jaře stala mediální událost. Dálniční most u Uherska přechází šikmo nad železnicí. Dvě části mostu, které se nazývají vahadla, stavbaři postavili podél trati. Obě otočili nad trať a pak je spojili. Obě vahadla se při manévru otáčela na pilíři s pomocí ocelové dočasné podpěry ve tvaru „V“, kterou posouval hydraulický válec v pevné železobetonové dráze o délce 27 metrů.

Ředitelství silnic a dálnic považovalo právě tento manévr za nejsložitější během výstavby nového úseku dálnice. Nakonec se přesun obou částí mostu obešel bez jakýchkoliv komplikací.

Dálnice D35 udělá příští týden další důležitý krok směrem na Moravu, nicméně k dokončení alternativy D1 ještě pořád hodně chybí.

Od Ostrova u Vysokého Mýta zbývá postavit 61 kilometrů dálnice do Starého Města na hranici Pardubického kraje. A pak ještě 21 kilometrů do Mohelnice s napojením na dálnici do Olomouce.