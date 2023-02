Obcím na Pardubicku se ulevilo, dálnice z nich odvedla dvě třetiny náklaďáků

Ještě v prosinci byla při nájezdu na I/35 v Ostřetíně, Vysoké u Holic a Jaroslavi nutná velká dávka ostražitosti. A také trpělivosti, jelikož proud aut a kamionů způsoboval na křižovatkách leckdy dlouhé minuty čekaní.

S otevřením dálnice D35 z Časů do Ostrova se situace změnila a počet vozidel na I/35 se výrazně snížil. Potvrzují to data, která MF DNES získala od správce mýtného systému – společnosti CzechToll.

„Stejně jako v loňském roce došlo v důsledku zprovoznění nové části dálnice D35 k zásadnímu poklesu počtu průjezdů nákladních vozidel po souběžné silnici I. třídy I/35. Ve směru od Holic k Nové Vsi (Zámrsku) zaznamenal mýtný systém ještě v lednu 2022 průjezd více než 37 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny. V lednu 2023 to bylo jen něco přes 9 600 vozidel. V opačném směru poklesl počet průjezdů z takřka 39 tisíc vozidel v lednu 2022 na 13 tisíc vozidel v lednu 2023,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Miroslav Beneš.

Pokud se čísla přepočítají na denní průměr, tak se v obcích kolem I/35 počet těžších vozidel snížil z průměrných 102 za hodinu na nynějších 30.

„Provoz na silnici se zmenšil, ubyly hlavně těžké a hlučné kamiony. Bezpečně přejít silnici po přechodu není problém. Dovedu si představit, že by děti mohly chodit na autobus do školy bez doprovodu, což doteď nebylo možné. Vjet do křižovatky není problém a přejet ji autem z vedlejších směrů netrvá dlouhé minuty,“ pochvalovala si nedávno starostka Jaroslavi Markéta Laštovková.

Vozy, které opustily I/35, se přesunuly na D35. „Po nově otevřeném úseku dálnice D35 projelo v lednu 2023 řádově 34 tisíc vozidel s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny ve směru od Časů na Ostrov, v opačném směru to pak bylo přibližně 32 tisíc vozidel,“ uvedl Beneš.

K tomu je nutné připočítat další desítky tisíc osobních aut. Již čísla za první měsíc provozu dálnice tedy ukazují, jaký přínos nová komunikace na provoz v kraji má. Leden přitom tradičně patří k měsícům s nižším výběrem mýtného. Odklon těžkých vozidel na dálnici by tak měl být ještě více znatelný v dalších měsících letošního roku.

„Například v nejsilnějších měsících roku 2022 projelo po silnici I/35 v daném úseku řádově o 10 tisíc nákladních vozidel za měsíc více než ve srovnávaném lednu 2022,“ dodal Beneš.

Stradouň trpí, ve Vysokém Mýtě se situace o moc nezhoršila

Zatímco lidem v Ostřetíně, Vysoké u Holic a Jaroslavi se ulevilo, ve Stradouni zažívají nápor. Doprava z dálnice je zatím svedena na I/17, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před přívalem dálničního provozu loni kompletně opravilo. Při dlouhé opravě byla řidičům umožněna cesta přes obec jen jedním směrem.

Ve Stradouni tak zavládl dočasný klid. Nyní je vše jinak. Za měsíc obcí projelo 66 tisíc náklaďáků. Pokud se k tomu připočtou také osobní auta, mohlo jen za první měsíc provozu projet Stradouní i přes 100 tisíc vozidel.

„Někdy je to jako vlak, padesát aut za sebou, a do křižovatky prostě nenajedete. Nárůst dopravy je velký, samozřejmě auta tady jezdila i před otevřením dálnice, ale ne v takové intenzitě,“ řekl po měsíci provozu nové dálnice starosta obce Zdeněk Bačina, který bydlí přímo vedle frekventované I/17.

Obavy z dalšího citelného přílivu aut panovaly také ve Vysokém Mýtě, které je prvním větším sídlem na I/35 a na dálniční obchvat netrpělivě čeká. Jak je ale patrné, žárný velký nárůst dopravy nepřišel. V lednu 2022, tedy v prvním měsíci provozu D35 na úseku Opatovice–Časy, projelo Mýtem necelých 49 tisíc vozidel nad 3,5 tuny. V lednu 2023 přitom čidla zaznamenala o necelých cca 1 400 těžších vozidel více, což představuje denní nárůst v průměru o 45 aut. Tedy méně než dva kamiony za hodinu. Obdobná čísla registroval sčítací systém také v opačném směru.

V celkovém součtu jde tedy o zanedbatelné množství. Pro ilustraci: během loňského září byla intenzita provozu na cestě z Vysokého Mýta do Zámrsku dokonce o přibližně šest tisíc vozidel vyšší než nyní v lednu po otevření D35. Ukazuje to na fakt, že I/35 zatím mnoho dalších nových vozidel neláká.