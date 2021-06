Obce na trase D35 vyhlížejí konec uzavírek souvisejících se stavbou

Série uzavírek kvůli stavbě dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova letos v květnu dosáhla vrcholu. Lidem komplikují cestu za příbuznými a do zaměstnání, dětem do škol. Na konci června se místním poprvé uleví.

Na severu leží sedm kilometrů dlouhá obec Dolní Roveň, na jihu hrst malých vesnic Platěnice, Čeradice, Turov, Slepotice. Mezi nimi je staveniště dálnice, které uzavřelo všechny cesty.

K tomu je třeba připočíst plně naložené nákladní vozy, do toho déšť a bahno.

„A kdyby nebylo vlhko, tak se zase bude prášit,“ glosuje to starosta Moravan Václav Roček. Pod Moravany patří Platěnice, Čeradice a taky Turov, který na stavbu doplatil asi nejvíce. Právě zde překlene dálnice železniční koridor.

„Ředitelství silnic a dálnic slíbilo častější mytí vozovky, ale samozřejmě ta vesnice je stavbou hodně postižena,“ řekl Roček.

Na východě lze budoucí D35 přejet po silnici druhé třídy mezi Dašicemi a Dolní Rovní, na západě pak je volná cesta až ve Stradouni, u níž dálnice končí.

Například lidé z Turova mají hřbitov v sousedním Uhersku za normálních okolností kilometr od domova, nyní ale musejí podniknout cestu autem dlouhou třináct kilometrů.

„Hodně mi vadí objížďky, těžko se dostáváme za babičkami, normálně je to kousek, teď jedeme minimálně deset dvanáct kilometrů,“ říká mladá žena z Městce.

Děti z Ostrova na Chrudimsku byly zvyklé chodit nebo jezdit na vlak do školy do sousedního Uherska. Jenže teď cesty přetnula dálnice. „Bohužel to jinak vyřešit nešlo,“ řekl starosta Ostrova Pavel Malý.

Na některých úsecích se už asfaltuje

Jako první by se měla ještě do konce června otevřít silnice mezi Platěnicemi a Dolní Rovní.

„Těšíme se, že by snad mohla skončit objížďka na Moravany k poslednímu červnu. Alespoň jedna silnice. Zatím se to snažíme vydržet se zaťatými zuby,“ řekla starostka Iva Vinařová.

Zatímco D35 na úseku z Opatovic do Časů bude spuštěna ještě letos v prosinci, stavba dálnice z Časů do Ostrova má být dokončena během příštího roku. V letáku Ředitelství silnic a dálnic se uvádí červenec příštího roku, poslanec ANO a šéf sněmovního Podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník mluví o začátku jara.

Faktem je, že práce postupují rychlým tempem, na některých úsecích se už asfaltuje. Podle ŘSD jsou největší objemy zemních prací na celé stavbě hotové.

V hlavní trase jsou dokončeny téměř všechny násypy, probíhají sanace svahů, kde byly zjištěny nestabilní slínovce. ŘSD uvádí, že polovina mostních objektů na celé dálnici je už hotová, většina druhé poloviny bude dokončena do poloviny letošního roku.