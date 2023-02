Oblíbenou cyklostezku u Tiché Orlice čeká dostavba, po trati nakonec nepovede

Když se v roce 2008 v údolí Tiché Orlice otevřela patnáctikilometrová cyklostezka mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, rázem se z ní stala turistická atrakce, kterou v sezoně za jeden jediný den navštíví klidně až 3 tisíce lidí. Trasa vinoucí se malebným údolím s pastvinami se potkává s řekou, železnicí i legendární osadou Bezpráví s oblíbenou občerstvovací zastávkou všech cyklistů, bruslařů i chodců.

Idylku kazí pouze chybějící úsek cyklostezky těsně před Brandýsem nad Orlicí v osadě Perná, kde turistům nezbývá nic jiného než vjet na rozbitou silnici a zhruba kilometr pokračovat po úzké a poměrně frekventované cestě pod skalami k rybníku U Jána, kde se lze přes železniční přejezd na cyklostezku vrátit.

Před 15 lety, kdy se stezka budovala, šlo o nejrozumnější a technicky nejschůdnější řešení.

Obce totiž v brzké době počítaly s výstavbou zcela nové napřímené železniční tratě s tunely, což by otevřelo možnost postavit cyklostezku na opuštěném drážním tělese. Se zachováním původní trati ve staré stopě se totiž nepočítalo.

„Tehdejší Správa železniční dopravní cesty nám říkala, že nový koridor s tunely se bude stavět co nevidět. Počítali jsme s tím, že v místě železničního podjezdu pod Pernou vyvedeme cyklostezku na opuštěné drážní těleso a přes Brandýs povede cyklostezka po něm,“ vzpomíná konzultant a někdejší manažer svazku obcí Regionu Orlicko–Třebovsko Pavel Neumeister.

Cyklostezka bude vedena podél železniční trati od železničního přejezdu U Jána k táboru Řadov, přes Tichou Orlici k železničnímu podjezdu v Perné. Trasa tak mine silnici třetí třídy a nebude křižovat ani železniční trať.

Poté, co Správa železnic přehodnotila původní stanoviska a před pár lety se rozhodla pro modernizaci a zachování původní tratě, deset obcí na trase mezi Letohradem a Chocní se muselo vážně zabývat jinou variantou. Nakonec si obce po odsouhlasení záměru nechaly zhotovit vyhledávací studii, která určila nejvhodnější variantu. A nakonec se nová trasa našla.

„Cyklostezka začne u železničního přejezdu U Jána a povede podél trati k táboru Řadov, kde se přes Tichou Orlici počítá s výstavbou lávky a dovedením stezky k železničnímu podjezdu. Odtud cyklostezka pokračuje ve stávající stopě,“ řekl manažer svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko Karel Švercl.

Nejnáročnějším stavebním objektem na plánované trase bude nová lávka s délkou 36 metrů, šířkou 3,5 metru a nosností 3,5 tuny. „Budou po ní moct jezdit údržbářské vozy a snese i občasný provoz ostatních vozidel vlastníků okolních pozemků,“ řekl konzultant svazku.

V současné době už probíhá zpracování projektové dokumentace na celou trasu.

„Máme za sebou geologický a biologický průzkum. Teď jsme ve fázi, kdy technická výkresová dokumentace, na níž budou navazovat výkupy pozemků a stavební povolení, je před dokončením,“ dodal Neumeister.

Stavět by se mohlo už za rok

Podle předběžných odhadů by měl 1,6 kilometru dlouhý úsek stezky, která povede v sousedství dnes rekonstruovaného železničního koridoru, stát 15,3 milionu korun.

„Jde o náklady v cenové úrovni roku 2021. S přípravnou fází nám pravděpodobně pomůže Pardubický kraj. Reálnější cenu budeme znát po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Poté budeme žádat o dotaci,“ dodal někdejší manažer svazku, který připravoval stezku mezi Chocní a Ústím.

Nová cyklostezka Chybějící úsek cyklostezky mezi železničním podjezdem v Perné a železničním přejezdem U Jána v Brandýse nad Orlicí měří 1 600 metrů. Odhadované celkové náklady na výstavbu jsou 15,3 milionu korun. Cyklostezka široká 3 metry bude kopírovat stávající železniční trať, Tichou Orlici překoná novou lávkou o délce 36 metrů a nosnosti 3,5 tuny. Stavba má být zahájena v roce 2024. První cyklisté by se mohli bezpečně svézt v roce 2025.

Pokud vše půjde podle představ, stavba by mohla začít příští rok a skončit v roce 2025. Dobrá zpráva je to hlavně pro uživatele cyklostezky, kteří by třeba rádi navštívili přírodní labyrint a pomník Jana Amose Komenského nedaleko Brandýsa.

„Cyklostezka se v celé délce stane bezpečnější a uživatelsky komfortnější. Dostavba chybějícího úseku je hlavní prioritou Regionu Orlicko–Třebovsko. Mohlo by to přilákat více rodin s dětmi, jelikož zúžený úsek na silnici pod nestabilními skálami nevyvolává pocit bezpečí. Navíc tam mnozí řidiči nedodržují předepsanou rychlost, nehledě na objížďku kvůli uzavírce přes Hrádek,“ těší se na dostavbu stezky nynější starosta Brandýsa nad Orlicí Vít Zabranský.