Kraj chce u Chrudimi napřímit silnici, cyklistům by měla sloužit stará cesta

Kousek od Chrudimi vznikl i díky evropským dotacím rekreační les s populární rozhlednou Bára, singltrekem, odkud je to už jen kousek k dětskému hradu Kočičí hrádek, výletní restauraci Monaco, hřebčínu či zámku ve Slatiňanech.

Les za humny ale má vadu. Nevede k němu z města přímá cesta pro pěší nebo cyklisty. Vyřešit to podle vedení Chrudimi měla nová cyklostezka vedoucí podél silnice, ale potřebné pozemky se nedaří radním vykoupit. To vše by mohl vyřešit plán Pardubického kraje, který chce napřímit stávající silnici z Chrudimi směrem na Rabštejnskou Lhotu. Dosavadní klikatou trasu by město přeměnilo na cyklostezku.

„Pardubický kraj požádal o vydání územního rozhodnutí, teď probíhají jednání s účastníky řízení, což jsou vlastníci sousedních pozemků, kterých se to dotýká,“ uvedla tisková mluvčí Chrudimi Sylva Drašnarová.

Kraj by vybudoval necelý kilometr silnice, který by u letiště ve směru od Chrudimi už nezatáčel na Podhůru, ale pokračoval na Rabštejnskou Lhotu a napojil se na stávající silnici na křižovatce u Sobětuch.

Stavbu úplně nové stezky už Chrudim vzdala

Přeložku přislíbil v květnu 2019 hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK) s tím, že by se v letech 2021 až 2022 mohla vybudovat. Termín se sice nestihne, ale už samotný fakt, že kraj reálně stavbu připravuje, je pro Chrudim dobrou zprávou. Tak dobrou, že vedení města se rozhodlo původní plán na vybudování cyklostezky na pozemcích kolem silnice definitivně opustit.

„Už nemá smysl to zkoušet, vlastníků je tam hodně, někteří žijí v zahraničí, jsou tam i nevypořádaná dědictví, v podstatě je nelze vykoupit,“ řekl starosta František Pilný (ANO).

Zatím ale není jasné, zda silnice vůbec vyroste. Trasa vede po pozemcích soukromých vlastníků a není vyloučeno, že kraj zde bude řešit zanedlouho stejný problém jako město. Totiž, že někteří majitelé prodat odmítnou.

Vedení Chrudimi ale věří, že se kraji vykoupit pozemky podaří a silnice vyroste ještě v tomto volebním období, tedy do roku 2026. „Jakmile se stávající silnice uvolní, město toho využije. Nebude to ale úplně levná záležitost. Dost nákladná bude už oprava samotné vozovky,“ řekl Pilný.

Silnice je podle něj dost široká, aby zde lidé mířící k lesům měli dostatek prostoru. „Já bych tam chtěl pruhy pro cyklisty, pro chodce a pro bruslaře. Předpokládám, že by stezku na každé straně doplnily technické zázemí, lavičky na přezutí bruslí, parkoviště a přístřešek, kde by se lidé schovali, kdyby bylo špatné počasí,“ řekl Pilný.

I když hned za Chrudimí začínají Železné hory, spojení s přírodou není ideální. Zatím jej zajišťuje cyklostezka z Chrudimi do Slatiňan. Ta je ale na úseku u Slatiňan relativně úzká a navíc se na ní pohybuje stále větší počet lidí se psy, koly či elektrokoloběžkami.

Chrudim uvažuje i o stavbě cyklostezky ve směru na Tři Bubny. Dokonce už město získalo od Pardubického kraje 752 metrů dlouhou a dnes už nevyužívanou silnici, která vede do míst, kde nyní stojí obchvat.

Pokud by zde měla někdy vzniknout stezka, město by muselo ve svém rozpočtu najít několik milionů na stavbu mostu, který by nový obchvat překlenul. Město přitom v rozpočtu nenašlo peníze ani na obnovu lávky přes Chrudimku za městským kinem, kterou nechalo strhnout před třemi lety. Původně slíbilo, že ji znovu postaví.

Modře označená silnice by se mohla proměnit v cyklostezku. Červeně je označena plánovaná krajská silnice: