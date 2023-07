Úřad i ministerstvo chybovaly při modernizaci elektrárny, řekl soud

Krajský úřad Pardubického kraje v roce 2019 velmi usnadnil život chvaletické elektrárně, která chystala modernizaci dvou ze čtyř bloků. Před investicí firmě napsal, že nemusí provést v procesu EIA takzvaný ekologický audit, při kterém má veřejnost šanci se k záměru vyjádřit.

Nyní Nejvyšší správní soud pravomocně rozhodl, že to bylo špatně. Pro Greenpeace to je velká satisfakce, konkrétní dopad to však nemá žádný, modernizace bloků je již dokončena. O rozsudku jako první informovaly Hospodářské noviny.

Nejvyšší správní soud uvedl, že krajský úřad měl nechat chystanou investici projít takzvaným zjišťovacím řízením, které by určilo, zda ekologický audit je třeba, či nikoliv.

„V případě záměru, o jaký šlo v souzené věci, nebylo možno závěr o tom, že tento záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, učinit jaksi neformálně,“ uvedla v písemném zdůvodnění předsedkyně soudního senátu Petra Weissová.

„Nejvyšší správní soud ve svém novém rozsudku potvrdil, že Krajský úřad Pardubického kraje postupoval nezákonně, když dopady prodloužení životnosti Elektrárny Chvaletice posoudil pouze ve stručném, neveřejném vyjádření namísto provedení standardního zjišťovacího řízení za účasti veřejnosti,“ uvedla Eliška Beranová, právnička společnosti Frank Bold, jež se soustředí ochranu životního prostředí.

Krajský úřad podle svého mluvčího Dominika Bartáka rozhodnutí respektuje a bude se jím řídit.

Kompletní ekologický audit, takzvaná velká EIA, je požadován i v případě relativně drobných staveb, které mohou mít vliv na životní prostředí. Elektrárna před modernizací prvních dvou bloků v roce 2016 a následně dvou zbylých bloků v roce 2019 přesto audit zpracovat nemusela. Krajský úřad svůj postup vysvětloval v minulosti tím, že pokud znečišťovatel chystá změnu k lepšímu a chystá se úpravami snížit emise, má dostat prostor.

Ekologické organizace namítaly, že investice fakticky znamená prodloužení provozu elektrárny vlastněné firmou Sev.en EC miliardáře Pavla Tykače, což představuje významný zásah do životního prostředí, a veřejnost by měla šanci se k tomu vyjádřit.

Měli jsme pravdu, tvrdí aktivisté

Spor o to, zda modernizaci bloků elektrárny má předcházet kompletní EIA, nebo ne, vedl v roce 2016 ke kontroverzní akci aktivisty Greenpeace. V říjnu 2016 se vyšplhali na ochoz jedné z chladicích věží, navrtali do ní díry, umístili tam transparenty a vydrželi tam 63 hodin. Později museli zaplatit pokutu za poškození cizího majetku. Teď jsou přesvědčení, že jim soud dal za pravdu.

„Trvalo to dlouhých sedm let, ale nyní je díky rozsudku Nejvyššího správního soudu jasné a nezpochybnitelné, že protest Greenpeace na chladicí věži elektrárny Chvaletice byl naprosto oprávněný a legitimní, protože upozorňoval na porušení zákona při prodlužování životnosti elektrárny Chvaletice,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Elektrárna naopak tvrdí, že šlo o čistě právnický spor, který nemá s ochranou životního prostředí nic společného. „Jen za posledních deset let už jsme od aktivistů zvyklí na ledacos, ale obhajovat průběhem úředního procesu soudem uznaný trestný čin, to je i na ně slušný výkon. Pro úplnost připomínám, že za poškození chladicí věže byli pachatelé pravomocně odsouzeni k peněžitým trestům,“ uvedla tisková mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

Starý spor se netýká hlavního problému, kterému elektrárna čelí nyní. Vypouští do vzduchu více škodlivin, než připouštějí zákony, emisní výjimku nezískala. Krajský úřad by měl nyní rozhodnout, zda a případně jakým způsobem provoz elektrárny omezí.