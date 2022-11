Chrudim citelně zvýší poplatek za svoz odpadu, z šesti set korun na tisíc

Město podle místostarosty Petra Lichtenberga (Chrudimáci) doplácí za občany na likvidaci odpadů osm milionů korun ročně a příští rok by to bylo ještě více. „Náklady na svoz odpadů rostou, legislativa se zpřísňuje, už to nebylo udržitelné,“ uvedl Lichtenberg.

V Chrudimi lidé platili méně než v jiných městech. V Pardubicích je to nyní 650 korun, ve městech na Svitavsku se letos platilo přes osm set a v Chrasti u Chrudimi dokonce tisíc korun.

Předcházející vedení Chrudimi se v programovém prohlášení zavázalo, že na poplatky za popelnice nesáhne bez ohledu na stoupající náklady. Staronová koalice ANO, Chrudimáci a Piráti ovšem po volbách dala najevo, že poplatky již nebudou tabu.

„Tento poplatek za svoz odpadů nebyl zhruba deset let vůbec navýšen. V minulém období na popud Chrudimáků jsme to udrželi. Ale už to začínalo být neúnosné,“ řekl Lichtenberg.

Politici původně plánovali, že řadou opatření se jim povede snížit množství směsného odpadu, které je nutné vozit na skládku do Nasavrk, a tím město ušetří a poplatek za svoz odpadu se nebude muset zvyšovat tak razantně. Investují do separace, rozjeli svoz bioodpadu od rodinných domů. Jenže výsledek radní zklamal.

„Díky zavedení systému třídění bio a také díky navýšení kapacity kontejnerových stání na tříděný odpad došlo v loňském roce k mírnému poklesu produkce směsného komunálního odpadu, letos tento trend pokračuje, nicméně není to v takové výši, jak jsme si představovali,“ uvedl místostarosta Zdeněk Kolář (ANO).

Loni vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který má donutit Čechy třídit. Poplatek za skládkování každý rok roste. Naopak množství směsného odpadu, které lze se slevou uložit na skládku, každý rok klesá. Z letošních 190 kilogramů na obyvatele spadne příští rok na 180 kilogramů a nakonec na 120 kilogramů v roce 2029.

Platit se má nově za každou nemovitost

Chrudim zatím na slevu dosáhne, loni vyprodukovala 190 kilogramů směsného odpadu na obyvatele, letos to podle Koláře bude 185 až 190 kilogramů. „Bez dalších opatřeních pravděpodobně tento stav bude stagnovat. Proto se na příští rok připravují další změny, které se týkají třídění odpadů a odpadového hospodářství,“ uvedl Kolář.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) si stěžuje, že město ve skutečnosti nemá moc možností, jak množství směsného odpadu výrazně snížit. A to i přesto, že investuje do třídění i svozu bioodpadu.

„Stát nás poplatky nutí snižovat množství komunálního odpadu, snižovat skládkování, ale reálně moc možností, jak to vyřešit, nemáme. My si v Chrudimi novou skládku neuděláme, ani spalovnu komunálních odpadů,“ řekl s tím, že je potřeba řešení hledat na úrovni státu či kraje.

Řešením by mohla být velká spalovna komunálních odpadů, která má vyrůst v areálu opatovické elektrárny, nicméně projekt je stále na počátku.

Pokud zastupitelé příští týden vyhlášku s novou cenou schválí, čeká místní novinka. Přestane platit výjimka pro obyvatele, kteří v Chrudimi vlastní více domů či bytů a až dosud mohli platit za popelnice jen jednou. Od ledna budou muset uhradit poplatek za každou svou nemovitost.

„Stávalo se, že v objektech majitelé měli nájemníky, a ti neměli povinnost platit. Produkovali odpad a město jim to zdarma vyváželo,“ řekl uvolněný radní Aleš Nunvář (Piráti) s tím, že takových případů bylo v řádu stovek.

Novinkou je i to, že občané budou mít možnost zaplatit poplatek za svoz odpadů ve dvou splátkách, jednu polovinu do 31. května a druhou do 30. září.