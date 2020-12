Chrudim chystá výstavbu separačního dvora, petici navzdory

Velká část obyvatel chrudimské místní části Markovice je ostře proti tomu, aby v jejich sousedství vyrostl separační dvůr s třídírnou odpadů a kompostárnou. Bojí se zápachu i hluku. Vedení města tvrdí, že jejich názory bere vážně, hledá pro zařízení jinou lokalitu a projekt odstartovaný předchozím vedením chce upravit.



Přesto se může stát, že zařízení v průmyslové zóně v navržené podobě dříve nebo později vznikne. Krajský úřad totiž zahájil zjišťovací řízení pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) v původní verzi. Tedy i s kritizovanou kompostárnou. Pokud souhlas úřadu město získá, bude moci toto nebo příští zastupitelstvo kdykoliv hotový projekt schválit a postavit.

„Měly být upraveny proporce areálu, vyškrtnuta kompostárna, neměl by se tam separovat komunální odpad. Vadí nám, že projekt neupravili,“ kritizuje postup města předseda sdružení Naše zdravá Chrudim Jaroslav Bursa.

Radní se brání tím, že krajský úřad nyní jen posuzuje projekt tak, jak byl objednán předchozím vedením města, a oni za ním v této podobě vlastně ani nestojí.

„Projekt pokračuje tak, jak byl objednán. Naším politickým rozhodnutím bude, zda separační dvůr zredukujeme, nebo přesuneme jinam. Z mého pohledu projekt v průmyslové zóně buď nevznikne, nebo v nějaké modifikované formě, a rozhodně bez kompostárny,“ uvedl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

Když se zástupci Chrudimi letos v září setkali s lidmi z místní části Markovice rozčilenými plánem vybudovat v jejich sousedství separační dvůr, slíbili jim, že se zastupitelé i radní k petici i ke všem výhradám vyjádří v prosinci.

Rozhodne zastupitelstvo, říká místostarosta

Nakonec vedení města projednání petice s lidmi odsunulo kvůli koronaviru na jaro.



„Odsunuli jsme jednání o petici do konce března. Mám ohlasy od petentů, že chtějí přijít na zastupitelstvo vše vysvětlit, ve stávající epidemiologické situaci to není možné,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

„Je to jen záminka,“ řekl Jan Hejtmánek, který v průmyslové zóně dokončuje halu a obává se, aby mu separační dvůr investici neznehodnotil. „S areálem přímo sousedím. Až tady bude zápach, kde najdu zaměstnance, kteří zde budou chtít dělat? Snad aby poslali lidi z městského úřadu, kteří toto vymýšlejí,“ stěžuje si.

Stavby separačního dvora by se teoreticky mohlo vedení města vzdát. Pak by na to ale zřejmě doplatili všichni obyvatelé města.

„Pokud se udělá všechno, co plánujeme, postaví se sběrný dvůr, třídicí linka, kompostárna a budeme svážet odpad odtud, vyjde nás všechny poplatek za odpady na tisíc korun, když neuděláme nic, tak nás poplatek vyjde na osmnáct stovek,“ řekl před časem ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář. Úředníci navíc tvrdí, že jiné místo pro separační dvůr v podstatě nepřichází v úvahu.

Vedení města zkouší z nepříjemné situace vybruslit tím, že hledá jinou lokalitu alespoň pro kompostárnu. Zatím jde spíše o úvahy, nic konkrétního na stole není. „Komise pro životní prostředí doporučila lokalitu ve Vestci vedle čistírny odpadních vod. Prověřujeme, zda by to šlo,“ řekl Pilný.

Radní uvažují i o spolupráci s Prosečí, s Pardubicemi, o využití bývalé slévárny pro potřeby kompostárny, starosta také jedná se soukromou firmou nedaleko Chrudimi. „Neprozradím ani název,“ řekl.