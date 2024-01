Ubytovnu zachvátily plameny, lidé včas utekli. Hořet začalo zřejmě od kamen

Požár vypukl krátce před sedmou hodinou večer v ubytovacích prostorách postupně opravované vily Lichtenberg, které místní neřeknou jinak než zámeček.

„Zasažena byla dvoupodlažní budova sousedící se zámečkem. Ten požárem poškozen nebyl. Po příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že střecha ubytovny je v plamenech. Ještě před příjezdem hasičů bylo samovolně evakuováno 17 osob, z toho 4 děti, a jeden pes. Ke zranění osob nedošlo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Město ještě večer poskytlo osmi evakuovaným lidem náhradní prostory v městské ubytovně. „Šlo o dvě rodiny. Třem Ukrajincům, dvou dospělým z Česka a jejich třem dětem jsme poskytli ubytování do doby, která bude nezbytně nutná. Předběžně to ale vypadá, že se ještě dnes budou moci vrátit do nepoškozených částí vily,“ řekl starosta Chocně Jan Pažin. Zbylí lidé nacházející se v době požáru v ubytovně pomoc města nepotřebovali.

Pro hasiče nešlo o jednoduchý zásah. V silně zakouřené dvoupodlažní budově museli zasahovat v dýchacích přístrojích. Zásah navíc komplikovaly teploty pod bodem mrazu.

„Požár se hasičům podařilo lokalizovat ve 20:03. Bylo nutné rozebrat střešní krytinu. Zásah při rozebírání střechy byl kolem 21. hodiny přerušen, protože hrozilo propadnutí a zřícení střechy,“ dodala Horáková.

Hasiči začali příčinu požáru ještě večer vyšetřovat. Plameny se ale nejspíš začaly šířit od kamen, ve kterých si ubytovaní v nezatepleném objektu se starými okny topili.

„Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování. Požár ale mohl vzniknout od topidla. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek v předběžné výši jednoho milionu korun,“ uvedla mluvčí hasičů s tím, že na místě požáru prováděla přes celou noc dohlídku jednotka dobrovolných hasičů.

Požárem zasažená ubytovna pravděpodobně k zemi nepůjde. „Poničené je první patro včetně střechy. Patra odděluje betonový strop, přízemí tak poškozené není. Dostala se do něj jenom voda. Dnes budovu posoudí statik,“ dodal starosta k objektu s vilou, kterou soukromý majitel postupně opravuje.