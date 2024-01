V pardubické korupční kauze promluvil stíhaný úředník, může dostat nižší trest

Ještě v půlce listopadu byl Petr Hušek referentem na odboru majetku a investic pardubického magistrátu, dohlížel na rozdělování veřejných zakázek. Avšak 21. listopadu se mu život zásadně proměnil. Hned ráno pro něj přišli kriminalisté a kvůli machinacím s veřejnými penězi ho i obvinili.

Spolu s ním v cele předběžného zadržení skončilo dalších 18 lidí. Většina z nich byla z firem, které se ucházely o radniční zakázky.

Podle serveru Seznam Zprávy policisté získali Huška do pozice tzv. spolupracujícího obviněného. To by jim mělo zásadně ulehčit vyšetřování kauzy, pro který se vžil název Pardubická chobotnice.

„Šestačtyřicetiletý Petr Hušek byl podle detektivů klíčovou postavou kauzy. Policisté mají podezření, že obvinění skrytě ‚porcovali‘ městské zakázky podle předem daného modelu. Vítězila předem vybraná společnost a další se soutěže zúčastnily jen jako nutná stafáž,“ uvedl server s odkazem na dva zdroje.

Podle advokátky Terezy Jelínkové, která v případu zastupuje obviněného bývalého šéfa krajské hospodářské komory Jozefa Koprivňanského, to znamená, že Hušek se rozhodl vypovídat.

„Taková nabídka byla učiněna i mému klientovi. Ten ji s úsměvem odmítl. Policisté mu řekli, že když bude mluvit, může být za dvě hodiny doma. Ale na to nepřistoupil. Někdo jiný zjevně však ano, znamená to, že výměnou za informace usiluje o menší trest,“ uvedla Jelínková.

Podle vyšetřovatelů referent Hušek vynášel podnikatelům neveřejné informace o chystaných zakázkách. A když bylo potřeba, soutěžní nabídky doručené na jeho odbor vyměnil tak, aby zvítězila firma jeho kompliců. Postoj tohoto obviněného ke vzneseným podezřením odmítl jeho advokát Václav Šafka komentovat. „Bez vyjádření,“ řekl pouze.

Úředník dostal za jednu zakázku i 80 tisíc korun

Neveřejné usnesení o zahájení trestního stíhání, které Seznam Zprávy měly možnost prostudovat, ukazuje, že pardubická kauza stojí hlavně na odposleších telefonů.

„Zjištěné důkazy svědčí o dlouhodobém problému s takzvaným kupčením s jednotlivými veřejnými zakázkami v rámci Magistrátu města Pardubic ve prospěch již předem dohodnutých konkrétních subjektů,“ shrnuli policisté v dokumentu.

Zakázky v rozsahu od stovek tisíc po 24 milionů korun, většinou na různé stavební nebo elektrikářské práce, získávaly díky úředníku Huškovi hlavně společnosti dvou pardubických podnikatelů – Milana Frydrycha a jeho syna.

Společnosti se jmenují SBF a KTS Integra a MF DNES zjistila, že jen od roku 2016 dostaly od města téměř 200 zakázek. Drtivá většina z nich byla do 200 tisíc, tedy bez nutnosti otevřeného výběrového řízení.

Firma SBF dostala tímto způsobem za sedm let 144 zakázek za 59 milionů s DPH. Z toho 127 smluv bylo pod hranicí 200 tisíc. Společnost se zabývá opravou bytových jader. Firma KTS Integra, která také opravovala městské byty, dostala 41 zakázek za 23 milionů. Kromě čtyř byly všechny pod 200 tisíc.

Podle policistů vše fungovalo tak, že úředník Hušek ohlásil novou zakázku, vzápětí poté podnikatelé Frydrychovi kontaktovali konkurenční firmy a dohodli s nimi, že jejich nabídky budou dražší než ty jejich. A pak soutěž pohodlně vyhráli.

„Budeme mít pět želízek v ohni,“ hlásili si podle policejního dokumentu Frydrychovi například v únoru 2022, když řešili zakázku na výměnu elektrorozvodů za 1,4 milionu v bytových domech v pardubických ulicích Lexově a Sokolovské.

O tuto zakázku se ale nečekaně přihlásily i jiné, nedohodnuté firmy – a s výhodnějšími cenami. Úředník Hušek podle policie nabídku jedné z Frydrychových firem tajně vyměnil za levnější.

U zakázky na opravu domu byl také šéf komory Koprivňanský

Detektivové také odposlechli, jak Frydrychové společně „naceňují“ jinou zakázku na opravu dvou vchodů do bytových domů na sídlišti Dukla – za každý vchod počítali s navýšením rozpočtu o 100 tisíc pro Huška. Současně si do telefonů sdělovali, že ve zmíněném tendru na elektroinstalace dostal Hušek úplatek 80 tisíc.

A právě nadstandardní příjmy, u kterých úředník Hušek nemohl doložit, jak je získal, jsou jedním z důkazů proti němu. „Na základě těchto informací bylo zjištěno, že výdaje vynakládané Petrem Huškem neodpovídají jeho nahlášeným legálním příjmům. Disproporce je patrná zejména v podobě hotovostních vkladů na bankovní účet,“ uvedli v usnesení o zahájení trestního stíhání a upřesnili, že od roku 2016 do roku 2023 přes bankomat vložil Hušek na konto 665 700 korun.

Nejlukrativnější zakázkou z devíti tendrů, které podle policie skupina ovlivnila, byla oprava 51 bytů v Husově ulici, s nimiž magistrát počítal pro ukrajinské uprchlíky. Byty, které v minulosti obývali především Romové, byli většinou v dezolátním stavu, a tak byla oprava náročná a drahá. Na generálních opravách bytů v domech číslo 1116 – 1119 v roce 2022 pracovalo osm pardubických firem.

„V každém bytě se musely udělat elektroinstalace a vodoinstalace, podlahy, kuchyňské linky, koupelny s obklady i plynová topidla a sporáky. Celkové náklady na realizaci této rekonstrukce se pohybují kolem 27,5 milionu korun,“ psal Petr Hušek v článku v oné době. Při této zakázce měl být podle policie aktivní i bývalý šéf odboru majetku a investic Jaroslav Hruška. V době opravy však už pracoval pro jednu ze stavebních firem.

A zapojil se i Jozef Koprivňanský. Policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání rekapitulují, že Hruška a podnikatel Koprivňanský dokázali zakázku nasměrovat k Hruškově firmě. Například tím, že Hruška díky kontaktům na magistrátu měl přednostní informace o podmínkách tendru.

„Obvinění považuje za nedorozumění a nesprávnou interpretaci jeho jednání, více se v současné době nechce vyjadřovat,“ řekl advokát Filip Losert, který Jaroslava Hrušku zastupuje.

Také advokátka Jelínková tvrdí, že její klient Koprivňanský je nevinný: „Jeho jediným proviněním je, že jako člen Hospodářské komory vzájemně propojoval podnikatele, kteří jsou členy komory.“ A dodala, že Koprivňanský je stejně jako bývalý primátor Martin Charvát, který je obžalován v jiné větvi případu, ve vazební cele. V ní prožili i vánoční svátky.

„Oba dva to zvládají skvěle. Pan Koprivňanský to bere s velkým humorem, svátky strávil v pohodě, dokonce si ve vazbě našel přátele. Horší je, že policie je velmi liknavá s výslechy svědků. U mého klienta je jich potřeba vyslechnout šest a zatím se dostalo jen na jednoho. Počítáme s tím, že oba dva zůstanou ve vazbě celé tři měsíce, na které byla vazba určena soudem,“ popsala Jelínková.