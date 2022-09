Den železnice startuje v České Třebové, během září zavítá i do dalších měst

„Zářijové oslavy svátku železničářů zahájíme již zítra. České dráhy připravily atraktivní program v areálu českotřebovského depa a jízdy historických vlaků po tratích v okolí. Zájemci se budou moci svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji,“ zve na sobotu do České Třebové mluvčí Českých drah (ČD) Petr Pošta.

Středem oslav bude českotřebovské depo, kde si návštěvníci budou moct po celý den prohlédnout výstavu historických i moderních vozidel, svézt se na stanovišti strojvedoucího nebo vláčkem taženým lokomotivou řady 701 Prasátko.

Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a upomínkovými předměty, dětský koutek nebo výstava železničních modelů.

Přímo do dějiště železničních oslav bude cestující vozit motorový vláček z pátého nástupiště. První ranní spoj vyjíždí z nádraží v 8.10, poslední cestující z depa odveze v 15.50 hodin. Kyvadlová doprava bude fungovat po celý den v půlhodinovém taktu.

Oslavy Dne železnice Oslavy jsou během září plánovány na řadě míst Česka. Kromě České Třebové také v Trutnově (4. 9.), v Praze (10. 9.), Olomouci (17. 9.), Jindřichově Hradci (17. 9.), Karlových Varech (17. – 18. 9.) a v Ostravě (28. 9.). Národní Den železnice připravují České dráhy na 24. září tentokrát v Plzni.

„Zajímavý doprovodný program zajistí také partneři akce. Správa železnic umožní zájemcům prohlídku ústředního stavědla 019 a nedaleko odtud také prostor drážních hasičů v Semanínské ulici,“ připomněl mluvčí ČD prohlídku běžně nepřístupného velínu, ze kterého se řídí provoz železničního uzlu, který se táhne v délce deseti kilometrů.

Ve Střední škole technické a dopravní v Habrmanově ulici budou mít lidé od 9 do 14 hodin možnost prohlédnout si dopravní sál a simulátor řízení lokomotivy.

Den železnice by nebyl úplný bez jízd zvláštních historických vlaků. Atraktivní podívanou budou například souběžné jízdy vlaků na dvoukolejce mezi Českou Třebovou a Svitavami.

Fanoušci železnice se jich dočkají těsně po třinácté hodině, kdy souběžně pojede parní vlak s lokomotivou 423.009 Velký bejček a mimořádná osobní pantografová jednotka řady 451 zvaná Žabotlam, která v pravidelném provozu dojezdila v roce 2018. Zpět se vlak vrací ve 14.15 hodin.

Historická pantografová jednotka bude kromě mimořádné jízdy nasazena i na několika dalších vlacích. Ráno z Bludova s odjezdem krátce před osmou hodinou ranní sveze cestující do Ústí nad Orlicí. Následovat budou tři okružní jízdy po různých kolejích v železničním uzlu Česká Třebová (9.10, 10.55, 14.05 z 5. nástupiště) a vpodvečer pak souprava odjede z České Třebové přes Pardubice do pražské Libně. Jízdné při okružní trase pantografovou jednotkou po uzlu Česká Třebová vyjde na 50 korun.

Zážitek budou mít cestující i na trati z České do Moravské Třebové, kam se po osmé hodině vydá zvláštní parní vlak doprovázen personálem v dobových železničářských uniformách.

V parním vlaku stojí základní jízdné podle délky trasy od 80 do 100 korun, jízdné pro děti ve věku od 6 do 15 let stojí 60 až 80 korun. Mladší děti cestují v parním vlaku zdarma.