Chrudim chce otevřít novou poštu. Nebudeme na ni doplácet, říká starosta

Chrudim chce příští rok otevřít novou pobočku České pošty Partner plus, kde by bylo možné odeslat balík, vyzvednout peníze, ale také si vyřídit rybářský lístek, parkovací kartu nebo třeba koupit vstupenky do divadla. Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) tvrdí, že propočty ukazují, že by na její chod město nemuselo doplácet.

„Zatím jsme ve fázi zjišťování a dohadování s Českou poštou. Pobočku by měl provozovat náš sociální podnik se zaměstnanci, na něž můžeme čerpat dotace. Měla by sídlit v některém obchodním domě, ideální by bylo Tesco u největšího sídliště U Stadionu. Chtěli bychom ji otevřít 1. ledna 2024,“ řekl Pilný.

Stejně jako všechna větší města v zemi i Chrudim 30. června zasáhlo zrušení tří set poboček České pošty, které nejvíce prodělávaly. Lidem zde zbyla jen pošta na Resselově náměstí, kam nejezdí městská doprava a kde se ve špičce obtížně parkuje.

Chrudim by chtěla pobočku využít jako jakýsi předsunutý městský úřad, který by měl jednu obrovskou výhodu - lidé by zde snadno a zdarma zaparkovali. To je v Pardubické ulici i na Resselově náměstí, kde má městský úřad kanceláře, problém. Náklady by byly částečně hrazeny z městského rozpočtu za úkony, které by jinak museli dělat úředníci.

„Uvažujeme tak, že jestliže vydání parkovací karty trvá dvě minuty a minuta úředníka stojí 6,20 korun, aby to nebylo ve ztrátě, můžeme si dovolit deset korun za tento úkon do systému pustit z městského úřadu,“ uvedl Pilný. Plán se stále rodí, podle starosty je ale reálný. Museli by jej však schválit zastupitelé.

O zřízení pobočky Partner plus, která je provozována soukromým subjektem ve spolupráci s Českou poštou, uvažuje i Ústí nad Orlicí, kde zanikly tři pobočky pošty, v Hylvátech, Kerharticích a na sídlišti Štěpnice. V provozu zůstala hlavní pošta v hotelu UNO.

Radnice přemýšlí o zřízení pobočky na Štěpnici, ale ještě nemá od České pošty smluvní návrh. Rozhodovat o něm bude zastupitelstvo, jak sdělil Petr Hájek (Oušťáci). Na provoz pošty si podle něj zatím nikdo nestěžoval. „Dvakrát jsem se tam byl podívat, vše v tu dobu bylo v pořádku. Negativní odezvu od lidí nemám,“ řekl ČTK Hájek. „Ale je léto, kdy je provoz mírnější.“

Na poštu taxíkem

Od července je v kraji o 16 poboček České pošty méně, dotklo se to šesti měst. Po zrušení dvou poštovních poboček ve Svitavách začali tamní senioři víc využívat městské taxi, aby se dostali na poštu na vzdálenějším místě.

„Léto je klidnější, nepociťujeme významné fronty. Nicméně vnímáme větší počet seniorů, kteří projevili zájem o městské taxi, aby je odvezlo na poštu, což v minulosti nebylo zvykem. V minulosti jich byly jen jednotky. Monitorujeme to,“ řekl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).

V Pardubicích zaniklo šest poboček, původně jich mělo být sedm. V městském obvodě V na sídlišti Dukla od července se zavřela pobočka, nejbližší je o několik bloků dál, v ulici Jana Palacha. Filiálka má bezbariérový přístup, proto zůstala zachována. „Jsme rádi, že se nám povedlo, že nám tady jedna pošta zůstala,“ pochvaloval si starosta Jiří Rejda (ANO).

Města budou čekat na to, jak menší počet poboček České pošty obstojí od září, kdy začne plný provoz. Právě na základě dění na poště po prázdninách bude například Chrudim rozhodovat, zda a za jakých podmínek pobočku v některém obchodním domě otevře.

„Bude pro nás důležité vyhodnotit, jak si vede pošta na náměstí v reálném provozu, bude to impulz pro finální rozhodnutí,“ podotkl Pilný.