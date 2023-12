Černá stavba byla obci trnem v oku, úřad věc vyřešil symbolickou pokutou

Na konci dubna minulého roku chrudimský stavební úřad zjistil, že v nové vilové čtvrti na kraji Sobětuch u Chrudimi vyrostl nový dům sestavený ze tří propojených kontejnerů bez jakéhokoliv povolení. Nejenže šlo o černou stavbu, ale dům zároveň ignoroval zásadu územního plánu, podle níž by všechny novostavby v Sobětuchách měly mít sedlové střechy.

„Je to stavba bez povolení, která není v souladu s územněplánovací dokumentací,“ řekl tehdy starosta Sobětuch Jiří Sokol.

Městský úřad v Chrudimi zahájil řízení o odstranění stavby, ale na konci letošního června dům i se souhlasem obce Sobětuchy dodatečně povolil. Stavebník musel projekt upravit. Původně měl nový rodinný dům plochou střechu, nyní bude mít střecha sklon patnáct stupňů. Pokuta, kterou majitel dostal, ale úřad odmítl uvést. Podle zákona mohla dosáhnout výše až pět set tisíc korun.

„Výši peněžité pokuty, která byla stavebníkovi v přestupkovém řízení uložena, stavební úřad sdělit nemůže,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Chrudimi Aleš Prokopec.

Výši pokuty úřad nesdělil ani na základě dvou žádostí podaných podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. „Správní orgán v tomto konkrétním případě neshledává veřejný zájem na požadovanou informaci,“ uvádí se v rozhodnutí. Zároveň ale úřad poslal redaktorovi MF DNES kopii příkazu k zaplacení pokuty za stavbu domu bez povolení se špatně začerněnou částkou ve výši dvacet tisíc korun.

Nízká pokuta a konec

Chrudimský stavební úřad ve svém rozhodnutí uvádí skutečnosti, které vykládá jako polehčující okolnosti. „Dále stavební úřad přihlédl k osobě pachatele a následkům přestupku, zejména ke skutečnosti, že se jednalo o novou stavbu složenou ze tří kontejnerů. Zároveň stavební úřad uvádí, že obviněný v rámci svých možností spolupracuje se stavebním úřadem,“ stojí v příkazu.

Zvolené řešení neznamenalo jen symbolický postih pro majitele nemovitosti, ale i konec případu pro úředníky. Jakmile totiž pachatel zaplatil dvacet tisíc korun, rozhodnutí nabylo právní moci. Pokud by městský úřad přistoupil k citelnější pokutě, stavebník by se s největší pravděpodobností odvolal ke krajskému úřadu, případně se pak bránil soudní cestou a úřad by musel v příštích měsících či letech své rozhodnutí obhajovat.

I když podle zákona se majitel černé stavby v Česku může teoreticky obávat, že stavební úřad nařídí dům zlikvidovat, většinou to dopadne přesně jako v Sobětuchách.

Kauza rodinného domu s výhledem na Chrudim ale úplně neskončila. „V daném řízení probíhá přezkum na krajském úřadě, který si od nás celý spis vyžádal,“ uvedla za Městský úřad v Chrudimi Pavlína Dudlíčková.

Krajský úřad bude pravděpodobně řešit, zda městský úřad mohl dodatečně povolit stavbu, která ani po úpravách nebude respektovat základní pravidlo územního plánu obce Sobětuchy. Stavby o jednom nadzemním podlaží tam totiž mají mít sedlovou střechu se sklonem 35 až 45 stupňů, nikoliv se sklonem 15 stupňů, kterou bude mít zlegalizovaný rodinný dům.