Zájem lidí o pardubické byty je enormní, nově se budou losovat i náhradníci

Kdyby Pardubice nabízely 50, nebo 100 startovacích bytů najednou, nejspíše by se po nich jen zaprášilo.

Čím dál složitější ekonomická situace nutí mladé lidi bojovat o startovací byty s mimořádně výhodným nájmem. Problém je v tom, že jich radnice nabízí jen 25 ročně. To nemůže uspokojit poptávku, a tak se musí o příbytek losovat.

Aby se byty točily alespoň o něco rychleji, losovat se bude hned dvakrát během několika měsíců.

„Všichni víme, jak je pro mladé pracující lidi a rodiny situace na trhu s bydlením složitá. Chceme startovací byty nabízet ještě rychleji. Tato novinka dvojího losování je spojena také s tím, že ještě během roku se nám některé startovací byty vrátí z užívání a budou moci být znovu využity,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Podle něj lidé mohou usilovat nyní o 12 bytů, které se nacházejí v ulicích Ohrazenická, Bělehradská, Železničního pluku, Nerudova a Lexova. Nabídka je k náhledu na webu města.

„Zbylých třináct bytů pak bude rozlosováno v září s tím, že v obou případech se jedná především o malometrážní byty o dispozicích 1 + KK, 1 + 1 a 2 + 1,“ doplnil náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký. Město podle něj pomohlo mladým lidem již 225 startovacími byty.

Kromě dvou termínů slosování je novinkou letošního roku také rozdělování bytů mezi náhradníky. I to by mělo zlepšit distribuci bytů, od které si radní slibují větší přírůstek obyvatelstva. Praxe je totiž většinou taková, že si mladí lidé po zisku bytu zařídí v Pardubicích trvalé bydliště.

„V ojedinělých případech má zájem o byt třeba jen jeden žadatel. Tomu se pak změní životní situace a smlouvu nakonec nepodepíše. V těchto případech pak nemáme vybraného náhradníka a museli bychom čekat na další výzvu. Řada žadatelů sice splní podmínky startovacího bydlení, ale má žádost podanou na jiný byt, kde však neměla v rámci losování štěstí. Druhou šanci tak nově dostanou i tito žadatelé,“ uvedl Rychtecký a dodal, že zájem o startovací byty je mezi mladými pracujícími páry obrovský.

Žadatel může v rámci prvního kola podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky. Pokud se pak jedná o pár, i v tomto případě stačí podat jednu žádost, která je zveřejněna na webu.

Při jejím podání nebudou žadatelé o byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny). Tyto požadované dokumenty doloží až v případě, že budou vylosováni. To znamená, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů.

„Neúspěšní žadatelé z prvního kola budou slosováni v rámci druhého kola, které se uskuteční tentýž den v případě, že některý z bytů nebude přidělen. Nutností však je, aby k tomuto druhému slosování ve své podané žádosti udělili souhlas. Ve druhém kole bude následně slosováno pořadí maximálně 20 žadatelů na předem neurčený, z prvního kola neobsazený byt, který bude zájemcům nabídnut na základě vylosovaného pořadí,“ uvedl náměstek primátora pro investice a majetek Jan Hrabal.

Startovací bydlení je určeno mladým, ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svou pracovní kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu čtyř let, kdy po dobu 3 let platí 80 korun za metr čtvereční a 4. rok 100 korun za metr čtvereční. „Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale pracují zde a chtěli by se v našem městě usadit a založit rodinu,“ řekl Jan Hrabal.