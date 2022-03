Z pardubické třídy Míru by mohla brzy úplně zmizet doprava

Ta debata se v Pardubicích odehrávala zhruba před deseti roky a byla velmi vášnivá. Nechat na třídě Míru trolejbusy, nebo z ní udělat čistou pěší zónu?

Každý člověk měl na otázku odpověď, a dokonce se za odstranění dopravy sepisovala petice. Nakonec politici odhlasovali jakýsi kompromis. Trolejbusy na třídě Míru po opravě zůstaly, ale jen ve velmi omezené míře.

Ulicí tak jezdí pouze linka číslo 27, a to ještě velmi zřídka. Místo 600 spojů denně jich tam momentálně projede 60 včetně části ulice u věžáku Magnum. Na východní straně třídy jich jezdí mnohem méně. V dohledné době by mohl zmizet i zbytek trolejbusů.

„Připravovaná oprava třídy Míru nám dává jedinečnou šanci odpovědět si na otázku, jak by ulice měla v budoucnu vypadat. Za mne by nebylo vůbec od věci zrušit i tu poslední linku, která projíždí celou třídu. Tím pádem bychom mohli zrušit vjezd všem vozům nad 3,5 tuny, a tím šetřit nově položenou dlažbu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Podle něj by tak část třídy mezi Sladkovského ulicí a Zelenou bránou mohla konečně fungovat jako pěší zóna. To se zatím totiž neděje.

Cyklisté by tam vůbec jezdit neměli?

„Všichni lidé chodí po chodníku a téměř nikdo nejde prostředkem ulice, i když by vlastně mohl,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch.

Většina lidí se zřejmě nebojí v ulici trolejbusů, kterých tam jezdí skutečně málo, ale spíše cyklistů, již se třídou prohánějí, i když by vlastně neměli.

Opravu platila EU Město opravilo třídu Míru za evropské dotace. Rekonstrukce zhruba za 90 milionů korun skončila v roce 2015. Záhy se na žulové dlažbě objevily skvrny od jídla či motorových vozidel, které nejde vyčistit. Dlažba se pak začala i viklat. Na celé situaci je poměrně zarážející, že přesně tento scénář mnozí předpovídali dopředu. Nicméně politici z tehdejšího vedení radnice v čele s primátorkou Štěpánkou Fraňkovou od dlažby necukli. „Stačí se podívat, co dokážou trolejbusy udělat na zastávkách, kde jsou žulové kostky nebo asfalt. Vznikají tam rigoly, díry a terénní vlny. Ty však dlažba neudělá, ta se rozpadne,“ uvedl v roce 2014 dnes už bývalý zastupitel Pardubic a také architekt Milan Košař.

„Kdybychom striktně vymáhali předpisy, tak by tam cyklisté jezdit neměli. Byl by však nesmysl to zakazovat, protože by tam stejně stále jezdili. Spíše bych je vyzval, aby brali v potaz, že jsou na ulici spíše hosty, než aby tam ještě na někoho pokřikovali, že jim vkročil do dráhy,“ řekl Petr Kvaš.

A právě vymístění zbytku trolejbusů a aut by mohlo spustit změnu v chování lidí, kteří by východní část ulice konečně začali brát jako poctivou pěší zónu.

„Jistě by bylo dobré dát zákaz vjezdu aut i do Jindřišské ulice a udělat z ní také pěší zónu. Tím bychom třídu Míru propojili s Karlovinou a Pardubice by tak měly skutečně rozsáhlou plochu bez aut,“ uvedl Petr Kvaš, který má v hlavě i plán, jak důsledně bránit vjezdu všech vozidel na třídu Míru.

„Ideální jsou zajíždějící sloupky. Ty tam třeba ráno pustí zásobování nebo umožní průjezd sanitky či lidí tam bydlících, ale zbytek by měl smůlu,“ dodal Kvaš.

Elektrické vedení v ulici zůstane

Ovšem zrušení poslední linky na třídě Míru by paradoxně neznamenalo konec nevzhledných sloupů s trakčním vedením v ulici. Dopravní podnik totiž bude dráty potřebovat i nadále.

„Stále nemáme postavenou novou výměnnou stanici, takže trakce přes třídu Míru nám zásobuje celou východní stranu města. V neposlední řadě je třída nutná jako záložní trasa pro případ, že se něco stane na Sukově třídě,“ uvedl nedávno ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán s tím, že podobu sloupů bere trochu jako truc od architekta Jaromíra Waltera, který navrhl novou podobu ulice. „On trolejbusy na třídě nechtěl a myslím, že naschvál vybral ty nejškaredější sloupy,“ dodal Pelikán.

Podle bývalého zastupitele města Jana Linharta by však i sloupořadí mohlo vypadat lépe. „Podle mne by nebylo špatné k němu zasadit nějaké popínavé rostliny. Do místa by se dostala zeleň a navíc by zmizely ty kovové kandelábry,“ uvedl.

Dlažba nevydržela tolik, kolik se čekalo

Dlažba ve Sladkovského ulici a u věžáku Magnum není už nějaký čas schopná zvládnout poměrně silnou automobilovou dopravu včetně tlaku od trolejbusů a menších náklaďáků. Město tak neustále musí silnice opravovat. Proto se radní rozhodli, že dlažba ze Sladkovského ulice zmizí úplně a vystřídá ji beton.

Na třídě Míru bude stejná dlažba jako nyní, ale bude se měnit systém jejího uložení. Náklady na opravu, která by se měla konat ještě letos, radní odhadují na 12 milionů korun.

„Beton se nám zatím jeví jako ideální. Nepřehřívá se jako asfaltové povrchy a má podobnou barvu jako dlažba. Očekáváme, že bude mít i dostatečnou kvalitu,“ uvedl primátor města Martin Charvát.