Vojáci s ordnery svedli tvrdý boj o hranici, nerozhodila je ani záchranka

Připomínka 85. výročí osvobození Moravské Chrastové.

Karel Čejka se narodil 27. dubna 1892 v Praze. Za první světové války byl příslušníkem československých legií v Rusku. Domů se vrátil v roce 1920 jako major 3. československého střeleckého pluku. Absolvent Válečné školy v Praze působil od roku 1930 u 1. pěšího pluku v Šumperku. V Olomouci od září 1933 do prosince 1935 velel cyklistickému praporu. Po mobilizaci opět působil v Šumperku, odkud byl po Mnichovu převelen do Boskovic. Na konci října 1938 se rozhodl bránit okleštěné Československo v Moravské Chrastové před německými ordnery. Po válce byl povýšen do hodnosti brigádního generála. V roce 1948 utrpěl po pádu z koně těžký úraz hlavy. Koncem roku 1949 odešel do výslužby, čímž se po komunistickém puči vyhnul čistkám v armádě. Zemřel v roce 1980. V roce 2023 byl prezidentu Petru Pavlovi navržen na státní vyznamenání.