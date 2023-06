Prodáme zámek a koupíme hotel, přišel starosta s lékem na bolest Chrudimi

Na příští týden chystá jednání koalice, která by měla jeho návrh posoudit.

„Úvaha, že na jedné straně prodáme zámek s parkem v Přestavlkách a na druhé straně něco koupíme v Chrudimi, je podle mne věcně správně. Bude to pro využití každého občana, bude to součástí města, Přestavlky jsou tak trochu odříznuté,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Úvahy o kupování hotelu nejsou podle bývalého starosty a opozičního zastupitele Petra Řezníčka (SNK-ED) reálné. „Jde o takové alibistické a populistické sdělení pro občany, jak chci řešit problém s hotelem Bohemia, když jsem s ním pět let nic nedělal,“ řekl.

Zámek má v bezplatném užívání Dětský domov se školou Chrudim. Městu z toho podle radních neplynou žádné příjmy, jen výdaje. Lidé z Chrudimi do Přestavlk na výlety nejezdí. Zatímco prodej přestavlckého zámku za desítky milionů by v zastupitelstvu patrně prošel, koupě hotelu Bohemia je úplně jiné politické sousto.

Pochybnosti o tom nemá jen opozice. „Na prodeji Přestavlk shoda je, co se týče koupě hotelu za ty peníze shoda není. Nemyslíme, si, že by město mělo vlastnit nebo kupovat hotel a provozovat už vůbec ne. Starosta ale má asi vlastní vizi, kterou si rádi poslechneme,“ uvedl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Firma Homa holding jako majitel hotelu Bohemia odmítla dodržet smlouvu a dokončit jeho rekonstrukci a parkoviště poté, co přišla v roce 2013 kvůli policejnímu vyšetřování o evropskou dotaci. Smlouva uzavřená mezi městem a firmou na pronájem pozemků pro parkoviště neobsahovala žádné sankce.

Zástupci Chrudimi vsadili na to, že se s firmou dohodnou po dobrém. Zatím to však nevedlo k žádnému výsledku. Hotel je uzavřen a na místě plánovaného podzemního parkoviště je jen velká jáma. Chrudim si v roce 2019 najala na sjednání dohody advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou. Město jí dopředu vyplatilo přes sto padesát tisíc korun, dohodu nezajistila, a dodnes musí městu vysvětlovat, za co inkasovala peníze.

Firma chce hotel prodat za 50 milionů

Majitelé hotelu neustoupili a jediným posunem byla nabídka, aby celý areál město koupilo za bezmála 50 milionů korun. Takové peníze město k dispozici nemá, navíc další desítky milionů by stálo dokončení rekonstrukce a stavba podzemního parkoviště.

Z toho pohledu by byl východiskem právě prodej přestavlckého zámku. „Zástupci Chrudimi nás informovali o tom, že mají zájem areál prodat. Zatím k tomu nemám stanovisko ministerstva školství,“ uvedla ředitelka Dětského domova se školou Lenka Kábelová.

Opozice však asi namítne, že existuje tisíc lepších způsobů, jak utratit v Chrudimi desítky milionů korun. Pokud koupě hotelu neprojde, vrátí se zastupitelé v čase o pět let zpátky, kdy se vášnivě přeli, zda má cenu smlouvu s vlastníkem hotelu vypovědět a jít do soudních sporů, anebo naopak jednat a hledat kompromisy. Tehdy vyhrály holubice, zastánci tvrdé linie pohořeli.

„V březnu 2018 měli někteří zastupitelé pocit, že je špatně vypovědět smlouvu s Homa holdingem. Je to škoda, že jsme to tehdy neudělali,“ říká Řezníček, který návrh na výpověď smlouvy tehdy nedokázal z pozice starosty prosadit.