Čtvrteční ráno ve Svitavách přineslo rovnou několik telefonátů na tísňovou linku městské policie. Nečekaný návštěvník totiž zaujal kolemjdoucí ve chvíli, kdy si zrovna užíval svou ranní procházku ulicí U Stadionu.
Strážníci se vydali na odchyt společně s pracovníky Sportesu, kteří pečují například o městské stadiony nebo plavecký bazén. Zvířeti se však změna plánů nezamlouvala natolik, že se pokusilo o útěk.
„Odchyt nebyl vůbec jednoduchý. František totiž ukázal, že je nejen šikovný stavitel, ale také velmi zdatný běžec,“ napsali svitavští strážníci na svém Facebooku.
Dobrou fyzičku však prokázali i jeho zachránci. Bobra se jim nakonec podařilo bezpečně odchytit. Následně byl vypuštěn zpátky do volné přírody u Lánského rybníka.