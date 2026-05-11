VIDEO: Bobr vyrazil na ranní procházku městem. A pořádně prohnal strážníky

  11:48,  aktualizováno  11:48
Hned několik ranních oznámení o neobvyklém návštěvníkovi města řešila ve čtvrtek městská policie ve Svitavách. Ulicemi se totiž procházel bobr, který si z městského provozu příliš těžkou hlavu nedělal. Strážníci jej pojmenovali František a společně s pracovníky Sportesu se pokusili o odchyt, bobr jim však ještě nějakou dobu unikal.

Čtvrteční ráno ve Svitavách přineslo rovnou několik telefonátů na tísňovou linku městské policie. Nečekaný návštěvník totiž zaujal kolemjdoucí ve chvíli, kdy si zrovna užíval svou ranní procházku ulicí U Stadionu.

Strážníci se vydali na odchyt společně s pracovníky Sportesu, kteří pečují například o městské stadiony nebo plavecký bazén. Zvířeti se však změna plánů nezamlouvala natolik, že se pokusilo o útěk.

„Odchyt nebyl vůbec jednoduchý. František totiž ukázal, že je nejen šikovný stavitel, ale také velmi zdatný běžec,“ napsali svitavští strážníci na svém Facebooku.

Dobrou fyzičku však prokázali i jeho zachránci. Bobra se jim nakonec podařilo bezpečně odchytit. Následně byl vypuštěn zpátky do volné přírody u Lánského rybníka.

