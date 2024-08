Opuštěný dům plný bezdomovců Svitavy vyklidily, místní měli obavu z požáru

Už je to skoro šest let, co Svitavy otevřely azylový dům pro bezdomovce u nádraží. Za práci pro město tady v kontejnerovém bydlení umožňují lidem umýt se a přenocovat. Ne všichni lidé bez domova však mají chuť se svým životem něco dělat. Ukazuje to případ z minulého týdne, kdy za účasti policie byla vyklizena a zabezpečena opuštěná budova, kterou obývalo 38 lidí bez domova. A to jen pár metrů od Šance.

„Bezdomovců se tam potulovalo v okolí několik, ale že jich tam přespávalo tolik, to jsem netušila. Mohli něco podpálit a hořet mohla celá ulice,“ řekla žena z okolí opuštěného domu.

Narážela tak na fakt, že dnes už dřevěnými deskami zabedněný dům v ulici 5. května tvoří společnou stěnou blok s dalšími již legálně obydlenými domy.

„Budovu jsme monitorovali. Věděli jsme, jací lidé se do ní stahují. Proto jsme se spojili s majitelem nemovitosti, že takový stav tolerovat nebudeme. Dohodli jsme se s ním, že si objekt zabezpečí proti neoprávněnému vstupu. Musím říct, že ze stávajícího stavu byl nešťastný i on sám a začal s námi celou věc aktivně řešit,“ řekl starosta Svitav David Šimek k nemovitosti zapsané na firmu HD Svitavy. Ta celý dům společně s přilehlým areálem před nedávnem koupila s vědomím, že zde chce otevřít sklady pro střešní a fasádní systémy.

V paměti lidí je velký požár sila

Město má s podobnými squaty nedobré zkušenosti. V říjnu 2018 ve stejném areálu sedmadvacetiletý dříve trestaný bezdomovec podpálil výškovou budovu zchátralého sila, které zcela vyhořelo. Mohutný požár tehdy zastavil vlaky na hlavním železničním koridoru stejně jako při následné demolici trosek roky opuštěného sila, které několikrát měnilo majitele.

A jelikož se do domu naproti hřbitovu začalo stahovat čím dál víc lidí a hrozilo, že by se mohl opakovat stejný scénář, na konci minulého týdne museli nezvaní návštěvníci ven.

Podle preventisty kriminality Ericha Stündla se v budově zdržovalo 38 lidí bez domova. „Všichni tam samozřejmě nebyli, protože jsme je dopředu upozornili, že budova bude uzavřena. Zdaleka nešlo o místní. Velká část byla z různých koutů republiky. Doufáme, že minimálně tito lidé z města odjedou. Dva starší obyvatelé využili služeb našeho azylového zařízení Šance,“ řekl pracovník městského úřadu, který byl na místě společně se sociálními pracovníky.

Majitel nemovitosti požádal při zásahu městskou a státní policii o součinnost i s ohledem na to, že lidé bez domova mohli klást při vyklízení odpor.

„Zásah probíhal v klidu. Byli jsme tam společně s Policií ČR i kvůli zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří objekt zajišťovali proti dalšímu vniknutí. Budovu jsme prošli a vyzvali zbytek lidí k odchodu. Důležité bylo, aby někdo v zabedněné budově nezůstal,“ řekl velitel městské policie ve Svitavách Rostislav Bednář. Mezi bezdomovci byl uvnitř budovy i jeden občan Polska a Slovenska.

Vedení svitavské radnice ještě tentýž den vydalo na webu města zprávu o větším nasazení policejních hlídek ve svitavských ulicích, které budou pohyb osob bez střechy nad hlavou monitorovat.

„Městská policie i Policie ČR budou v následujících dnech bedlivě sledovat situaci s cílem zabránit neoprávněnému obsazení jiné nemovitosti ve městě. Stejně tak budou monitorovat pohyb těchto osob po městě. Pokud ve svém okolí zaznamenáte neoprávněné vniknutí do opuštěné budovy, obraťte se neprodleně na Městskou policii Svitavy,“ uvedla mluvčí města Kateřina Kotasová.

Záleží i na majiteli

U podobných situací, jaká nastala minulý týden, se podle Stündla ukázalo, jak důležitá je odpovědnost na straně majitele nemovitosti. U jiných totiž úřady takové štěstí mít nemusejí.

„Musíme na to být připraveni a musíme na to umět reagovat. Kdyby vlastník areálu řekl, že je mu jedno, že má v budově nastěhované lidi, nemůžeme dělat vůbec nic. Mohli bychom to řešit maximálně přes hygienu nebo přes hasiče a snažit se to řešit ve správním řízení, ale upozorňuji, že je to záležitost na měsíce,“ dodal.

Svitavy v současné době evidují ve městě zhruba 120 lidí bez domova. S 80 jednotlivci v rámci svých sociálních služeb město pracuje. Sociální zařízení Šance je po celý rok z 90 procent naplněno. Kdo chce sociálního zázemí a odborné pomoci pracovníků využít , nesmí nadýchat nad 1,5 promile. Před vstupem na azylový dům je nutné projít si službou nízkoprahového denního centra a noclehárnou, kde přespání vyjde na 40 korun za noc.