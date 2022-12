Zachytil antonov i císaře Josefa. Řezbář vyřezává unikátní betlém přes 20 let

se narodil 24. září 1959. Betlémy, plastiky světců, marionety, rámy obrazů a další dekorativní předměty vyřezává téměř 40 let. Vyučil se strojním zámečníkem a nejprve pracoval jako topenář. Do práce se dřevem ho zasvětil Václav Skalický z nedalekého Třešňovce. Ovšem už jeho předkové pracovali se dřevem, praděd vyráběl šindele na střechy, další předek vyřezával ze dřeva lžíce. Bedřich Šilar v posledních letech zasvěcuje do řemesla i svého syna, který je v posledních dvou letech spoluautorem nových figur. Betlémy, marionetami a plastikami je zastoupen v řadě muzeí, jeho výtvory putovaly například do Turecka, New Yorku, Hongkongu i na vánoční trhy do Německa. Pro Lanškroun vytváří od roku 2000 betlém, na jehož pozadí se v reliéfu nacházejí památky města. Kromě osobností jsou jeho součástí i muzikanti, řemeslníci a vesničané. Pro městské muzeum vytvořil i Svatou rodinu, masopustní klibny, velikonoční hrkač, perníkové formy a hračky. Když mu náhodou některé figury zbudou přes Vánoce doma, v okně rodinného domu v Lanškrouně každoročně vystavuje s obměnami osvětlený rodinný betlém.