Bronzový koš na zdi gymnázia v Mýtě připomíná první basketbalové utkání

Externí učitel vysokomýtského gymnázia Jaroslav Karásek byl pokrokový člověk. Hodně cestoval a seznámil se tak s řadou neznámých sportů. Zároveň navštěvoval pražské obchody, kde se už tehdy prodávalo nepříliš známé sportovní náčiní.

„Tak nějak se pravděpodobně seznámil s pravidly košíkové a s dětmi místních škol basketbal začal hrát,“ řekl ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

Basketbalový zápas, který v roce 1897 se svými studenty tehdy ve Vysokém Mýtě na hřišti sehrál, je prvním veřejným utkáním.

„Vnímám velkou odvahu tohoto učitele, který začal nový sport přenášet do školního prostředí. Zároveň dal basketbalem novou příležitost studentům. Pro mě je tento sport spjatý se vzděláním. Sport a vzdělání k sobě patří a neměli bychom je oddělovat,“ řekl bývalý basketbalista Michal Ježdík, který je nyní vedoucím sportovně metodického úseku České basketbalové federace.

Po roce 1945 se stal basketbal v hodinách tělesné výchovy gymnázia samozřejmostí.

„Rejdiště jest pravou školou života. Zde učí se vzdorovitý a rozmarný (rozuměj žák) upouštěti od provádění svých choutek, nechce-li být ze hry vyloučen. Domýšlivý a nepoddajný se učí podřizovati pravidlům hry,“ zaznamenal si Karásek jako vzpomínku na počátky tohoto sportu ve Vysokém Mýtě.

Informace o zápase málem zapadla

Že informace o prvním basketbalovém zápase nezapadla, je také zásluhou Jaroslava Bendla z Vysokého Mýta. Asi v 60. letech minulého století se po basketbalovém primátu začali pídit novináři, ale nic nenašli. Jejich snaha se však dostala právě k Bendlovi, který začal k prvnímu zápasu shánět informace.

„Dokonce dostal kontakt na člověka, který se tohoto utkání zúčastnil jako hráč a zpětně informace poskytl. Nebýt pana Bendla, možná by toto prvenství zůstalo zapomenuto,“ řekl Junek.

Vysoké Mýto sehrálo zásadní roli ve vývoji míčových her v celonárodním měřítku, české země předběhly řadu sportovních velmocí. „Basketbal vznikl ve Spojených státech roku 1891, pak se dostal v roce 1893 do Francie a roku 1896 do Brazílie. My jsme byli čtvrtí a až později objevily košíkovou země jako Austrálie, Japonsko nebo Čína,“ řekla ředitelka vysokomýtského gymnázia Blanka Kysilková.

Plastika basketbalového koše je z bronzu a je zavěšená ve výšce čtyř metrů. „Písmo tvoří síťovinu. Čte se ze shora dolů a stojí tam: V roce 1897 vysokomýtští žáci pod vedením profesora tělocviku Jaroslava Karáska sehráli první veřejný basketbalový zápas v Čechách,“ řekl autor díla Pavel Hošek.

Koš je zavěšený výš, než velí basketbalová pravidla, hlavně z bezpečnostních důvodů. Tedy aby nikdo nelezl po konstrukci, byť je podle Hoška vybudovaná dostatečně bytelně. A až čas ukáže, zda bude touha kolemjdoucích střílet na koš tak silná, že okna pod ním budou muset dostat ochranu.