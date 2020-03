Aviatická pouť přišla o otce, letec Janda bojoval i za Kašparův pomník

Zpočátku chtěl jen s kolegou Josefem Hadincem připomenout pardubického rodáka Jana Kašpara a jeho slavný let z Pardubic do Prahy. Ze vzpomínky se stala tradice v podobě Aviatické pouti. Té jubilejní 30. se bohužel její zakladatel Jaroslav Janda nedožil. Zemřel v půlce března ve věku nedožitých 88 let.