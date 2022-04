Polygon v Mýtě patřil policistům, trénovali zastavení auta ochranným rámem

Kdo ve středu projížděl po „pětatřicítce“ kolem polygonu vysokomýtského autodromu, mohl si myslet, že je svědkem policejní razie na testovací dráze. Dvě policejní auta na ní pronásledovala nebezpečně ujíždějící stříbrnou octavii, jejíž řidič i přes řvoucí majáky místo brzdy šlapal na plyn.

Zasahujícím policistům však stačilo vyrovnat rychlost s pronásledovaným vozem a předním ochranným rámem šikovně vytlačit zadní část ujíždějícího auta natolik, aby dostalo smyk a jeho řidič zastavil. Vytažení nebezpečného delikventa z auta a nasazení želízek už bylo pro policisty hračkou.

Přesně takhle vypadá tzv. PIT manévr neboli donucovací prostředek k násilnému zastavení vozidla, který mohou prvosledové policejní hlídky za určitých okolností na silnicích použít. Ve středu jej trénovali v bezpečných kulisách autodromu ve Vysokém Mýtě v rámci kurzů bezpečných jízd, které od roku 2016 absolvují řidiči složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

„Dnes nikdy nevíte, kdy na ujíždějícího řidiče narazíte. Výcvik je to hodně náročný, ale dá se zvládnout. Vše probíhá pod dohledem instruktorů, kteří policistu vedou,“ řekl policista Dušan Kučera, který manévr s kolegou představoval.

„Pronásledování řidičů je běžnou součástí naší činnosti a dochází k ní téměř každý den. Ochranný rám je technickým prostředkem, který nám slouží, abychom mohli tento manévr provést bezpečně. Je omezen přehledným místem i rychlostí ujíždějícího auta. Pro policisty je největší psychologickou zábranou okamžik, během kterého dojde k dotyku obou aut,“ řekl Martin Souček, ředitel vzdělávacího zařízení Policie České republiky v Jihlavě.

Nácvikem policisté prochází už druhý rok

Nácvik složitého manévru je součástí kurzů, kterými všichni policisté procházejí od roku 2020, aby dokázali zvládat kolizní situace v běžném silničním provozu.

Řidiči si na osmi polygonech v rámci České republiky zkouší brzdění a vyhýbací manévry na suché i mokré vozovce. Učí se také zvládat aquaplaning, projetí kluzké zatáčky ve vyšší rychlosti a smyk zadní nápravy na hydraulické hybné desce.

„Řidiče bezpečnostních sborů připravujeme na to, aby zvládli krizové situace, zejména když spěchají na místo mimořádné události, aby tam dojeli včas a bezpečně. Výcvikem už prošlo 34 tisíc příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru a jsem rád, že se od roku 2020 výcvik stal standardní součástí odborné přípravy. Pro letošní rok bylo na kurzy vyčleněno 21 milionů korun a zúčastnit by se jich mělo čtyři tisíce policistů a sedm tisíc hasičů,“ řekl policejní prezident Martin Vondrášek, který se středečního výcviku 16 policistů účastnil.

Kurzy, které může nejen policie do výcviku svých příslušníků zařadit, jsou financované z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

„Novinkou je od loňska tzv. PIT manévr, který jsme mohli do kurzů začlenit díky finanční podpoře ČKP ve výši šest milionů korun. Je to nadstavba, kterou může policista absolvovat po základním kurzu bezpeční jízdy. Proškolení PIT manévru poskytujeme prvosledovým hlídkám nebo dopravním policistům, kteří jezdí s vozidlem s ochranným rámem,“ vysvětlil Vondrášek s tím, že zvládání nebezpečného manévru bude letos nacvičovat tři tisíce policistů. Loni to bylo 2 700.

Ochranné rámy, které jsou na policejních autech novinkou od roku 2020, ušetří státní policii i náklady na drahé opravy aut po kolizích.

„Vozidla po PIT manévrech nejsou tolik poničená. Zpravidla je poškozen blatník, nárazník, světlo, ale nosný rám zůstane po srážce nepoškozen. Oprava pak není tolik náročná a my můžeme vozidlo brzy vrátit do provozu,“ dodal policejní prezident.