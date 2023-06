Pardubice mají nový terminál, řeší se ještě odstavná místa pro autobusy

Není to dominantní a zajímavá stavba jako třeba v Hradci Králové, ale svému účelu by měla sloužit dobře. Tedy to si alespoň přejí všichni politici, kteří se účastnili slavnostního otevření Terminálu B. Ten v neděli nahradil staré a dost zchátralé autobusové nádraží. Soukromý investor má na jeho pozemcích jiné plány.

„Je to už více než osm let, kdy jsme na přípravu projektu posílali první peníze. Jsem rád, že se vše podařilo dotáhnout,“ uvedl hejtman Martin Netolický z ČSSD.

Stavbu za více než sto milionů korun mělo sice pod palcem město, ale právě kraj potřeboval pro regionální dopravu nové nádraží. A na této „dvojkolejnosti“ se možná zrodil největší problém Terminálu B. Podle dopravců je na něm málo odstavných ploch pro autobusy, které v Pardubicích skončí a jejichž řidiči musí mít pauzu.

„Je tady devět míst. To bude muset firmám stačit. My je na svůj Terminál A pustit nemůžeme. Už teď tam máme problémy se spoji, které pro České dráhy zajišťují náhradní přepravu, a další se tam už nevejdou,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán, který je zároveň zastupitelem.

Zatím alespoň vznikla dohoda, že do konce měsíce mohou autobusy parkovat na starém nádraží, je ale otázka, co se bude dít potom. „Požadavek na odstavení autobusů ze strany dopravců je v některých časových úsecích dne až dvojnásobný oproti kapacitě terminálu. Ze strany provozovatele terminálu, tedy dopravního podniku, nebylo dopravcům umožněno využívat odstavná stání na Terminálu A, který je určen pouze pro MHD,“ uvedl generální ředitel dopravní společnosti ZDAR Richard Latislav.

Podle náměstka primátora Jana Hrabala z hnutí ANO se však nějaké řešení najde. „Za město mohu jen říct, že je tady přesně tolik odstavných ploch, které si během přípravy projektu nadiktoval Pardubický kraj. V pondělí máme na téma schůzku a věřím, že nějaké řešení najdeme,“ uvedl Hrabal.

Terminál je částečně na místě, kde stával ještě zhruba před rokem činžovní dům. Radnice nájemníky přestěhovala jinam. Se třemi z nich jednali zástupci města od roku 2015, loni se obě strany konečně domluvily. Původně měly autobusy projíždět přímo domem, ale projekt se kvůli vysokým nákladům změnil. Nakonec stavba vyšla na 125 milionů korun.

„Městu se podařilo získat značnou podporu ze strany Evropské unie, z městského rozpočtu na tuto akci půjde pouze 24 milionů korun,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal a dodal, že dalších devět milionů dal kraj.

Terminál A a Terminál B vypadají podobně, liší se barevně, pro MHD je červený, linkové vozy mají obvykle modrou barvu, podle toho jsou vybarvené obě dopravní části. Na novém autobusovém nádraží je osm zastřešených zastávek pro odjezd a jedna pro výstup cestujících.

V budově mají svoji místnost řidiči. Čekárna a toalety pro cestující v přilehlé budově Správy železnic ještě není v provozu. Zatím musí lidé chodit do nádražní haly. Terminál doplňují zpevněné cesty, lavičky, stoly, na jednom z nich je šachovnice. Prostor doplňuje vodním prvek a přístřešek pro kola. Na terminál vede cyklostezka, která navazuje na současnou síť.

„Současný stav autobusového nádraží již neodpovídal moderním trendům a z hlediska kvality infrastrukturního zázemí pro cestující a efektivnosti řízení dopravy byl již opravdu nevyhovující. Proto jsme při budování Terminálu B cílili také na doplnění prostoru pestrým mobiliářem,“ uvedl Jan Hrabal.

Provozovatelem terminálu se stal dopravní podnik. Za vjezd jednoho autobusu bude dopravcům inkasovat 60 korun. „Linkové autobusy budou moci vyjíždět od celního úřadu, hlavní proud půjde přes Terminál A. My si udělali rešerši, že nejvíc autobusů tady bude mezi šestou a sedmou ráno, kolem pětadvaceti. Věříme, že terminál zátěž v pohodě pojme,“ dodal Hrabal.

Změny spojené s přesunem provozu autobusů na nový terminál doprovází také změny jízdních řádů a nově budou pojmenovány také některé autobusové zastávky.