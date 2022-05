Novým autobusovým dopravcům chybějí řidiči. Jezdí i ti, co neuspěli v tendru

Místo dvou hlavních stávajících dopravců bude provoz autobusů na dalších deset let zajišťovat od 12. června pět firem, které loni uspěly ve velkém tendru Pardubického kraje.

Ve skutečnosti cestující od června budou vozit i další menší dopravci, kteří budou na některých trasách vypomáhat. I tímto způsobem firmy řeší hlavní problém - nedostatek řidičů.

Řidiči podle konzultanta ze společnosti BusLine Radovana Vrátného chybějí každému dopravci.

„Nabízíme řidičům různé benefity, náborový příspěvek, vedeme náborovou kampaň a v případě potřeby musíme využít zapůjčení z jiných středisek BusLine, případně mezi partnery v dopravě,“ uvedl Vraný.

„Mzdové podmínky se v posledních letech podařilo vylepšit a hrubá mzda řidiče se tak dnes pohybuje v průměru okolo 40 tisíc korun za měsíc, nové řidiče však odrazuje náročná pracovní doba a také odpovědnost za cestující,“ uvedl generální ředitel společnosti ZDAR Richard Latislav.

Kraj odhaduje, že dopravci mají zhruba osmdesát až devadesát procent potřebných řidičů. Podle náměstka hejtmana Michala Kortyše ale všichni ubezpečují, že fungování autobusových linek zajistí.

„Pokud přijdou problémy, uslyšíme o nich za 14 dní, nemůžeme předvídat, co se stane. Zatím ale všichni dopravci tvrdí, že to zvládnou. Pomoci jim může i fakt, že zanedlouho už začne prázdninový režim, což by jim rozjezd mělo usnadnit,“ uvedl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS).

Na Jevíčsku, Litomyšlsku, Lanškrounsku a Orlickoústecku bude jezdit společnost BusLine, Pardubicko a Přeloučsko bude zajišťovat společnost Umbrella Coach & Buses, Poličsko společnost ZDAR.

Holicko zajistí firma Car-Tour.

Jen na Chrudimsku bude i nadále jezdit stávající dopravce - Arriva Východní Čechy.

Ne všechny autobusy budou moderní

Ve skutečnosti budou některé linky zajišťovat dopravci, kteří je v soutěži nezískali.

Například společnosti ZDAR, která má zajišťovat přepravu cestujících na Poličsku, bude pomáhat šest vozů společnosti Zlatovánek.

„Naopak naše autobusy pak budou mimo oblasti Poličska jezdit ještě v počtu šest kusů jako subdodávka pro společnost Busline na Jevíčsku a dalších šest vozidel i na Litomyšlsku. Z pohledu cestujících je podstatné to, že všechna vozidla budou součástí IDS IREDO, a tak, pokud jde o přepravní podmínky a jízdní řády, s příchodem nových dopravců nedochází k výraznějším změnám bez ohledu na to, jaké logo autobus ponese,“ uvedl Latislav.

Kraj má signály o tom, že ne všichni dopravci nasadí moderní vozy tak, jak v soutěži slíbili.

„I přes uzavřené smlouvy o dodávce autobusů s výrobcem, kde měli garantováno, že je obdrží včas, dochází ke zpožďování komponentů k jejich výrobě,“ napsali krajští úředníci ve zprávě radním.

Společnost BusLine, která bude mít na starosti přepravu v polovině kraje ale takové problémy nepřipouští. „Budeme mít nové vozy, které plně splňují technické podmínky dané zadávací dokumentací a smlouvou. Výbava vozidel - klima, wifi, usb, nízkopodlažnost i odbavení kartou. Věříme, že zadavatel i cestující budou spokojeni,“ uvedl Vraný.