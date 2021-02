Sedmimiliardový tendr na autobusové dopravce v Pardubickém kraji má vítěze

Až dosud na autobusové zastávky v Pardubickém kraji přijíždějí většinou vozy ČSAD Ústí nad Orlicí nebo Arriva Východní Čechy.

V tendru na zajištění autobusové dopravy do roku 2031 v osmi oblastech ale společnost ČSAD Ústí nad Orlicí patřící do koncernu ICOM Transport neuspěla vůbec a Arriva pouze na Chrudimsku.

Zakázku za sedm miliard korun si mezi sebou rozdělí pět vítězů. Pokud ovšem do výsledků nezasáhne antimonopolní úřad, který výsledky prvního tendru loni zrušil.

Na Holicku by měla jezdit společnost Car Tour, na Přeloučsku pak Umbrella Coach and Buses. Do obou oblastí spadá i zajištění autobusových linek na Pardubicku.

Autobusy na Poličsku bude provozovat společnost ZDAR, která jezdí mimo jiné na meziměstských linkách v rámci kraje Vysočina. V oblasti Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko nasadí své autobusy společnosti BL14 a BusLine LK.

„V případě oblastí Poličsko, Chrudimsko, Přeloučsko a Holicko je výběr pestřejší, jelikož každá z oblastí bude obsluhována jiným autobusovým dopravcem. Pro cestujícího se samozřejmě nebude jednat o žádné komplikace, protože i nadále platí, že všechny společnosti jsou zařazeny do integrovaného dopravního systému IREDO.

Naopak jsem přesvědčený, že dopravci budou chtít zlepšovat své služby i nad rámec povinností, které jim smlouva ukládá,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Limitní ceny pro dopravce v soutěži byly částky 36 až 38 korun za ujetý kilometr. Vítězové nabídli ceny od 33,30 korun po 37,60 korun za kilometr.

Noví dopravci Kdo vyhrál tendr na zajištění autobusové dopravy v Pardubickém kraji od 12. prosince 2021 na dalších deset let v jednotlivých osmi oblastech.

Chrudimsko : Arriva Vých. Čechy



: Arriva Vých. Čechy Holicko : Car–Tour



: Car–Tour Poličsko : ZDAR



: ZDAR Přeloučsko : Umbrella



: Umbrella Jevíčsko, Litomyšlsko, Lanškrounsko a Orlickoústecko: společnosti BL14 a BusLine LK

Nejníže stlačily cenu společnosti ze skupiny BusLine, které ale kraj nechal vyhrát jen ve čtyřech oblastech, z dalších čtyř je vyloučil. Oba dopravci totiž podle krajského úřadu dostatečně nedoložili takzvanou kvalifikaci ve zvýšeném rozsahu týkající se referenčních kilometrů, která by jim umožnila získat zakázku za celý kraj.

„Vybranému účastníkovi může být pak zadáno jen tolik částí veřejné zakázky, na kolik doloží tento zvýšený rozsah,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Výsledkem soutěže by měla být znatelná úspora kraje. Ten musel po zrušení prvního tendru uzavřít provizorně s dopravci smlouvy na rok 2021 za vyšší ceny.

Letos kraj předpokládá, že i kvůli propadu tržeb uhradí kompenzace nákladů v autobusové dopravě v rekordní výši 477 milionů korun. Za loňský rok náklady činily asi 433 milionů, byť návrh rozpočtu předpokládal výdaje o 73 milionů korun nižší.

Celková výše zakázky na deset let je 6,957 miliardy korun včetně maximálního osmnáctiprocentního zvýšení. Náklady kraje se sníží o vybrané jízdné, které není v této částce zahrnuto. Původní, později zrušený tendr, vyhrála v šesti z osmi oblastí společnost ČSAD Ústí nad Orlicí.