Místo přeplněného autobusu jezdí na Chrudim dva, potíže tím nekončí

Není to tak dávno, co na trase Trhová Kamenice - Nasavrky - Chrudim - Pardubice jezdila řada dálkových spojů a cestující si mohli vybírat. Soukromí dopravci ale z různých důvodů vycouvali a lidem chybí spojení, na něž byli zvyklí. Citelně je zasáhl například odchod dopravce Bus Vysočina Františka Pytlíka.



„Spokojeni moc nejsme. Sbírám připomínky od občanů, hlavně ráno mezi šestou a sedmou ubyly autobusy a jezdí to hodně přeplněné. Pak jsou okna i odpoledne,“ řekl starosta Nasavrk Milan Chvojka.

I v sousední Trhové Kamenici mají výhrady. „Lidé stále víc a víc nadávají. Skončil Bus Vysočina, jezdili do Liberce,“ uvedla starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová. Obec lidem však pomoci neumí. „Nemůžeme připlácet na autobusy, dali jsme se do kanalizace, budeme zadluženi na dvacet let,“ konstatovala.

Starosta: Řidiči berou jen ty, co jedou do vzdálenějšího města

Protože některé dálkové spoje jsou přeplněné, jejich řidiči občas odmítají brát cestující, kteří jedou například „jen“ do Nasavrk.

„Třeba v Pardubicích řeknou, že berou jen ty, kteří jedou do Žďáru a dál. Je to špatně. Ale já se tomu řidiči nedivím, když tam narve dvakrát tolik lidí a něco se stane, tak to odnese on,“ říká Chvojka. Tvrdí, že připomínky posílá na kraj a radí lidem, aby to dělali také.

Pomoci se ale patrně nedočkají, na krajském úřadu totiž o takových potížích neslyšeli. „Zaznamenali jsme, že jsou přecpané spoje mezi Pardubicemi a Chrudimí, kde stála hlava na hlavě. Spoj jsme posílili,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

O nesnázích cestujících z Trhové Kamenice či Nasavrk však podle svých slov neví. „Teď jsme řešili problémy, že se nám přeplňují autobusy jedoucí ve směru na Ráby a Holice. Řešíme to, zkoumáme, proč se to děje,“ uvedl Kortyš.

„Tady komunikují technologové z krajského úřadu a starostové. V okamžiku, kdy je problém, tak to přenášejí dál,“ uvedl Leoš Beran z odboru dopravy krajského úřadu.

Dodal, že někdy kraj ani lidem pomoci nemůže - když jeden dopravce skončí, bývá nahrazen jiným, který ale nepřevezme jeho jízdní řády. „Pytlíka jsme nahradili, ale ne úplně v těch časových polohách, ve kterých to jezdilo dříve,“ řekl Beran.

Jízda přeplněným autobusem mezi Pardubicemi a Chrudimí (prosinec 2019)