Kraj nemá jisté, že poražený dopravce pustí autobusy nového na nádraží

Litomyšl má moderní vkusné autobusové nádraží. Nechybí zde čekárna, toaleta, pekárna a malé obchůdky. Kombinací dřevěného masivu a cihelných pásků se může pochlubit i sousední supermarket Billa, který patří k nejhezčím v zemi.

Jenže teď si zástupci kraje nejsou jisti, zda tu od června nebude chybět to nejdůležitější. Autobusy.

Pardubický kraj se zatím nedohodl s majitelem výpravní budovy ICOM Transport na jejím dalším využívání. „Přijde mi nepředstavitelné, že by autobusy parkovaly někde provizorně v ulicích, a ne na nádraží,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Společnost ICOM Transport Zdeňka Kratochvíla prostřednictvím společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí léta zajišťovala linkovou dopravu na východě kraje. Ve výběrovém řízení ale loni neuspěla a dalších deset let budou pro Pardubický kraj jezdit autobusy skupiny BusLine.

Platit 99 korun za vjezd je moc, říká náměstek

ICOM Transport v kraji v červnu sice končí s linkovou dopravou, ale vlastní pozemky nebo jejich část na autobusových nádražích v Litomyšli, Žamberku, Chocni, Moravské Třebové, Svitavách, Lanškrouně či v Ústí nad Orlicí. Za vjezd autobusů účtuje zpravidla 99 korun. Od června by za vjezdy měl podle podmínek výběrového řízení platit kraj.

Náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš (ODS) uvedl, že cena za vjezd autobusů je nepřijatelná. „Sto korun za vjezd je jen na Černém Mostě, jinak je to od čtyř do padesáti korun. Jednání bude hodně složité,“ řekl na posledním zasedání krajských zastupitelů.

Kraj požádal ICOM Transport o snížení ceny, ale neuspěl. „Poplatky ve výši 99 korun za vjezd jsou na těchto nádražích už deset let, pro kraj to nemůže být žádné překvapení. Investovali jsme do nich desítky milionů korun a jsou nyní ve výborném stavu,“ uvedla předsedkyně představenstva skupiny ICOM Transport Kateřina Kratochvílová.

Upozornila, že firmu čeká ještě druhá fáze - rekonstrukce silnic a zastřešení zastávek. „V době, kdy ceny letí raketově nahoru, jsme kraji vyšli vstříc a nabídli, že jsme ochotni se zavázat po dobu deseti let poplatky nezvyšovat,“ uvedla Kratochvílová.

Podle přehledu, který zpracoval krajský úřad, jsou poplatky na ostatních nádražích v regionu nižší. V Hlinsku je to například 5 korun, v Chrudimi 56, v Pardubicích 60. Například pardubické autobusové nádraží ale nabízí zcela tragické zázemí. Kratochvílová uvedla, že ve srovnání s jinými kraji není cena 99 korun za vjezd výjimečná. „Jsou nádraží, kde platíme i vyšší ceny,“ uvedla.

Dohoda, regulace, nebo stání jinde

Nového dopravce se spor příliš netýká. „Vysoutěžená dopravní smlouva je postavena tak, že zmíněné poplatky jsou sice majitelem autobusového nádraží účtovány nám jako provozovateli linek, my je však v plné výši přeúčtováváme zadavateli. Pro nás je to tedy ‚průběžná položka‘, avšak pro kraj je samozřejmě nákladem,“ uvedla pověřená ředitelka dopravní skupiny BusLine Vladimíra Vyhnisová.

Možná řešení jsou tři. Nejpravděpodobnější scénář je, že se obě strany dohodnou. Kraj potřebuje, aby cestující mohli využívat nádraží, ICOM Transport zase autobusy, které budou platit za vjezd.

Druhou variantou je, že kraj si využívání nádraží za nižší cenu vynutí vyhláškou, která podle Kortyše určí cenu obvyklou v místě a čase. Jak přesně by to fungovalo a zda by se firma proti tomu nemohla účinně bránit, není jasné.

Třetí varianta je ta nejméně atraktivní. „Najít v pěti městech jiné místo pro autobusovou zastávku s jistým zázemím,“ uvedl Kortyš.

V Litomyšli by se nádraží asi mohlo používat dál, protože část pozemků patří městu. Bohužel, první kryté nástupiště i s výpravní budovou ne. I proto už kraj a nový dopravce sondovali, zda by se informační kancelář pro cestující nemohla otevřít na náměstí.